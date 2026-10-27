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Жоао Педро пропуска мача с Ливърпул, но не само него

  • 27 окт 2026 | 16:41
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Жоао Педро пропуска мача с Ливърпул, но не само него

Голмайсторът на Челси Жоао Педро ще пропусне “няколко седмици” заради контузията в бедрото, заради която не игра и в дербито с Тотнъм. Това разкри мениджърът на “сините” Чаби Алонсо на пресконференцията си преди утрешния сблъсък с Ливърпул за “Карабао Къп”.

"Има контузия в бедрото – ще отсъства няколко седмици. Колко точно? Не искаме да правим прогнози. Няма да е готов за предстоящите мачове. Той е ключов играч и ще ни липсва. Ще бъдем подготвени да се справим с това и да печелим мачове с наличните футболисти – като започнем още от двубоя срещу Ливърпул. Готови сме да се борим и да покажем добро ниво. Точно затова се изгражда отбор. Да, отделните играчи са важни, но е необходимо да се изгради състав. Търсят се решения, а не оправдания", заяви Алонсо.

Испанецът изрази и разочарованието си от представянето в дербито с Тотнъм.

"Мисля, че всички сме разочаровани от резултата и от представянето. Като отбор и индивидуално, не мисля, че бяхме на най-доброто си ниво. Мачът се реши от първия гол. През второто полувреме нещата се развиха в тяхна полза, а след това, с човек по-малко, стана трудно. Но да, можехме да се справим по-добре.На полувремето говорихме за това да бъдем търпеливи и зрели, тъй като на моменти съперникът се справяше добре с топката – трябваше да се опитаме да овладеем това, без да губим подредбата си. Голът за 1:0 беше ключов за мен, той промени цялата динамика. В някои ситуации можехме да бъдем по-агресивни. Идеята беше да пресираме високо и да бъдем по-агресивни. Но имаме още работа, за да станем по-добри. Продължихме напред и сега фокусът е върху Ливърпул".

Алонсо потвърди, че е говорил с Коул Палмър за червения картон, който си изкара в същия мач.

„Разговаряхме. Той осъзнава грешката, която допусна. Това са неща, които може да избегне. Да се надяваме, че няма да се повтори. Той е зрял човек. Беше просто грешка. Съотборниците му знаят колко специален е той.“

Мениджърът потвърди, че Емануел Емега, който все още не е дебютирал за Челси, ще бъде в групата за утрешния мач.

Бившият халф не пропусна възможността да честити и “Златната топка “ на капитана на Англия Хари Кейн.

"Поздравления за Хари. Той определено е играч от съвсем друга класа. Хари го заслужава – особено през последните години той ставаше все по-добър. Има огромно влияние както в Германия, така и в националния отбор.“

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Снимки: Imago

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