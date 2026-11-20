Хари Кейн смята, че Олисе има качествата да грабне “Златната топка”

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн засипа с похвали своя съотборник Майкъл Олисе, като заяви, че французинът притежава всичко необходимо, за да спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола.

🟡 HARRY KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 VOIT MICHAEL OLISE 🇫🇷 REMPORTER LE BALLON D'OR ! « Michael est un joueur fantastique. Il a incontestablement tout ce qu'il faut pour ramener un nouveau Ballon d'Or à Munich » https://t.co/7zIzxBVIZ5 — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 19, 2026

Английският национал не скри възхищението си от качествата на крилото и подчерта, че футболистите на Байерн ежедневно имат възможност да се убеждават в неговите способности по време на тренировъчния процес. Голмайсторът на баварците е убеден, че Олисе има потенциала да достигне върха в индивидуалните класации и да донесе още една "Златна топка" на Байерн.

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"Той е фантастичен играч! Всеки ден виждаме качествата му на тренировките и това, на което е способен на терена. Нямам никакви съмнения, че той е достатъчно добър, за да донесе още една "Златна топка" в Мюнхен", заяви Кейн.

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Майкъл Олисе се утвърди като важна фигура в състава на германския шампион, а представянето му продължава да привлича вниманието както на феновете, така и на футболните специалисти. Похвалите от страна на Кейн са поредното признание за потенциала на 24-годишния французин.

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