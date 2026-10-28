Ливърпул 0:0 Челси

Ливърпул и Челси играят при резултат 0:0 на "Анфийлд" в най-интересния двубой от четвъртия кръг на "Карабао къп". В миналия кръг мърсисайдци отстраниха Тотнъм, а "сините" се справиха с Лийдс.
Ливърпул е в серия от четири поредни победи във всички турнири, като "червените" имат само едно поражение под ръководството на Андони Ираола.
Челси влиза в двубоя след болезнено поражение от Тотнъм.
В последните 5 официални мача между двата тима балансът е напълно изравнен - двата отбора имат по две победи. Ливърпул обаче няма загуба в предишните пет домакинства срещу този съперник.
Ираола е направил седем промени в сравнение с мача с Брайтън. Само Роналд Араухо, Вирджил ван Дайк, Райън Гравенберх и Коди Гакпо запазват местата си. Испанецът отново дава шанс на младите играчи, като Рио Нгумоа, Трей Ниони, Джеймс Макконъл и Люис Кумас стартират.
Алонсо прави само четири промени след загубата от Тотнъм, като Уесли Фофана, Мало Густо, Ромео Лавия и Дани Уелбек влизат в отбора. Това означава, че Джордан Хендерсън отново ще играе в халфовата линия срещу бившия си клуб. Коул Палмър е наказан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago