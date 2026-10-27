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Ираола: Оптимист съм за Виртц, нямахме късмет с Челси, но искаме да продължим

  • 27 окт 2026 | 15:27
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Ираола: Оптимист съм за Виртц, нямахме късмет с Челси, но искаме да продължим

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола говори преди утрешния сблъсък с Челси за “Карабао Къп”. Испанецът разкри, че Флориан Виртц, който бе принудително заменен в мача с Брайтън, най-вероятно ще бъде на разположение, но Доминик Собослай и Виктор Муньос са по-назад по отношение на възстановяването си, така че изглежда ще пропуснат и тази среща.

"Все още трябва да изчакаме. Тренираме по-късно. Флориан Виртц се чувстваше доста добре. Оптимист съм, че ще бъде на разположение. А за Доминик Собослй и Виктор Муньос не съм толкова сигурен. Не искам да казвам „не“, но мисля, че при тях ситуацията е по-сложна, отколкото при Флориан”, заяви Иралоа на днешната си пресконференция.

Испанецът коментира и евентуалните промени в състава си и отношението към самия турнир.

“Със сигурност ще има промени, но искаме да спечелим мача. Искаме да бъдем конкурентоспособни. Трябва да преценим какво е физическото състояние на играчите. Стремим се да правим промени от мач на мач. Искаме да продължим в следващия кръг. Нямахме късмет при жребия, тъй като ни се падна Челси, а и за тях това не беше късмет. Но искаме да си заслужим правото отново да участваме в жребия, а това може да стане само с победа.

Всяко състезание е важно. Много бих искал да спечеля утре и да имам шанса да спечеля надпреварата, но знам, че трябва да играем много добре. Изправяме се срещу отбор, който не участва в европейските клубни турнири, така че за тях това състезание е от голямо значение.

За всички е едно и също. Нямаш време. Ние нямаме време, Челси няма време, Арсенал също. Има голяма разлика, ако разполагаш с един ден повече. Срещу Брайтън имахме късмет, тъй като разполагахме с повече дни. Когато нямаш време за подготовка, всичко трябва да се върши чрез видеоанализи. В мачовете с Челси, Арсенал и Кристъл Палас ще имаме със сигурност по-малко време за почивка, отколкото за съперника, но понякога просто трябва да се адаптираш. Не бива да прекаляваш с размишленията. Всичко опира до адаптация”, добави мениджърът.

Ираола увери, че не обръща особено внимание на факта, че Брайтън контролираше топката в около 65% от игровото време на “Анфийлд” преди няколко дни.

“Винаги съм казвал, че който контролира създаването на положения, той контролира и играта. Не става въпрос просто за притежание на топката. Брайтън владееше топката, но предимно в собствената си половина. В последните 10 минути имахме силен период, в който контролирахме нещата много по-добре. През второто полувреме имаше момент, в който отстъпихме твърде много територия. Дългосрочната ни цел е да играем така, както го правихме през първите 30-35 минути – това е, към което се стремим. В рамките на 90 минути неизбежно ще има периоди, в които трябва да действаме по-компактно. Трябва да умеем да правим разлика между тези ситуации. В последния мач останах доста доволен. Срещу Виляреал имаше моменти, в които съперникът ни контролираше и не се чувствахме комфортно, но в последния двубой усещането беше за увереност и спокойствие. Колкото повече време прекарваме заедно, трупаме общ опит и преминаваме през различни обрати, толкова по-добре се опознаваме. Така става по-лесно да имаме ясни ориентири и да се развиваме. Искаме да извървим този път, като същевременно печелим мачовете си”.

Ето какво сподели Ираола и за приятелските си взаимоотношения с мениджъра на Челси Чави Алонсо.

"Давал съм сигурно 25 интервюта относно отношенията ни, но в момента всички са наясно как стоят нещата. Бяхме близки приятели, израснахме заедно в един отбор, играли сме един срещу друг на клубно ниво, а в националния отбор – заедно. Сега обаче сме в еднаква ситуация: аз искам да го победя, а той иска да победи нас. Когато се изправим един срещу друг, отношенията ни не са особено добри, тъй като спираме да си говорим! Но той е много добър приятел и му пожелавам всичко най-хубаво".

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