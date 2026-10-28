Ливърпул рискува с Жереми Жаке и откри истински диамант

Изборът на песен от страна на Жереми Жаке за публикацията му в Instagram, след като в неделя Ливърпул победи Брайтън и за четвърти път през сезона запази "суха мрежа", беше доста показателен.

"Вярвай в процеса, вярвай в плана", гласеше част от текста на песента, придружаваща поредица от снимки от двубоя. Точно това прави 21-годишният футболист и дори повече, откакто се присъедини към Ливърпул през лятото в сделка на стойност 60 милиона паунда.

Alan Hansen was watching at Anfield on Sunday and would have taken great satisfaction from watching Jeremy Jacquet. A piece on Jacquet’s rise and transition to life at Liverpool #LFC https://t.co/eb77vlZOE3 — Aadam Patel (@aadamp9) October 28, 2026

Нещата можеха да се развият по съвсем различен начин, ако Ливърпул беше настоявал по-силно за привличането на Лени Йоро през 2024 г. Но докато проучваха този вариант, те попаднаха на друг френски централен защитник - Жаке, който по това време играеше за Рен.

Йоро избра да премине от Лил в Манчестър Юнайтед и е напълно възможно да се превърне в елитен бранител, но в неделя следобед разликата между двамата беше очевидна. 20-годишният Йоро допусна фатална грешка при загубата на Юнайтед от Борнемут, докато Жаке отново демонстрира уверена игра срещу Брайтън. Лекотата, с която той се адаптира към Ливърпул, е впечатляваща и дори изненада ръководните фигури в клуба.

Откакто пристигна на „Анфийлд“, Жаке е титуляр във всеки мач от Висшата лига и Шампионската лига, като през този сезон е записал повече игрови минути (956) от всеки друг играч на Ливърпул, с изключение на Алисон (990). Този преход е още по-забележителен, като се има предвид, че той прекара по-голямата част от годината във възстановяване от контузии - през февруари счупи рамо, а през лятото се сблъска с проблем в коляното.

Жаке не записа нито минута по време на лятното турне на Ливърпул в Съединените щати, а дебютира в приятелски мач срещу Комо, в който дори отбеляза гол на "Анфийлд", само седмица преди началото на Висшата лига. След преминаването на Ибрахима Конате в Реал Мадрид, в Ливърпул се отвори свободна позиция в центъра на защитата до Вирджил ван Дайк. Предвид проблемите с контузии при Джо Гомес и Джовани Леони, Жаке получи шанс за изява на старта на сезона в мача срещу Нюкасъл.

🚨🚨| 𝐈𝐍𝐅𝐎: Jérémy Jacquet lives in Liverpool and spends a lot of his time with fellow youngsters including Rio Ngumoha and Trey Nyoni. 🤝 Those at the AXA Training Centre say Jacquet is mature and confident off the pitch, just like he is on the pitch. Jacquet is also part of a quartet alongside Bradley Barcola, Victor Muñoz and Ronald Araújo, taking English lessons. [@aadamp9] — centrekop. (@centrekop) October 28, 2026

Гостуване на "Сейнт Джеймсис Парк" за дебют във Висшата лига е сериозно изпитание. Въпреки ранния допуснат гол представянето беше обнадеждаващо - през първото полувреме Жаке направи повече точни подавания, както и повече успешни пасове в последната третина на терена, отколкото всеки друг играч.

Загубата от Манчестър Сити и Ерлинг Холанд послужи като навременно напомняне за предизвикателствата, които предстоят, но като цяло той се представи отлично. Начинът, по който французинът се справи с Игор Тиаго от Брентфорд седмица по-късно, направи силно впечатление, а в социалните мрежи сравниха визията му с къси ръкави и ръкавици в мача срещу Брайтън с тази на легендарния французин Марсел Десаи.

Жаке има четири „сухи мрежи“ във Висшата лига, заема четвърто място в елита по брой пресечени топки (15) и блокирани удари (10), а освен това е извършил повече шпагати (19) от всеки друг свой съотборник в Ливърпул.

Jeremy Jacquet performance against Brighton game today. https://t.co/KPy41MoLdD — Neat Excel (@AdewoluAre) October 25, 2026

След блестящото начало на сезона, повиквателната за националния отбор на Франция под ръководството на Зинедин Зидан беше неизбежна. Така момчето от Бонди - същото предградие на Париж, от което са Килиан Мбапе и Уилям Салиба, направи своя дебют.

"Много добре. Много, много добре“, заяви Зидан, когато го попитаха за представянето на Жаке срещу Италия по-рано този месец. "Смел е. Не се страхуваше да излиза далеч напред. Много добър в единоборствата. Беше, отново, много добър. Казах го четири пъти."

Днес Ливърпул ще посрещне Чаби Алонсо на "Анфийлд" в двубой срещу Челси от турнира за Купата на лигата. Жаке лесно можеше да бъде със синия екип, ако Ливърпул не бяха активизирали усилията си за неговото привличане през януари. Челси имаха сериозен интерес, а на "Стамфорд Бридж" високо оценяваха качествата му, но той избра "червените".

По онова време трансферът предизвика изненада, особено предвид факта, че играчът имаше зад гърба си едва 36 участия във френската Лига 1. През миналото лято Ливърпул не успя да привлече Марк Геи, а отборът преминаваше през труден сезон. Въпреки това, бившият спортен директор Ричард Хюз беше готов да изчака до лятото, тъй като от Рен не бяха склонни да разрешат трансфер през януари.

😳 This isn't even Jeremy Jacquet in his prime. Speaking after the 2-0 win over Brighton, Virgil van Dijk said: "He’s a fantastic player and he’s got so much more to come I think. "It’s very exciting for Liverpool. "And it’s down to him to keep working, keep learning from situations in games and less good moments, and keep level-headed." — This Is Anfield (@thisisanfield) October 26, 2026

Няколко месеца след началото на новия сезон изглежда, че Ливърпул са открили истински диамант. Жаке е част от група от четирима играчи на "Анфийлд", заедно с Брадли Баркола, Виктор Муньос и Роналд Араухо, които посещават уроци по английски език. Смята се, че той приема и това, както и всичко останало, съвсем естествено и без затруднения.

Той живее в Ливърпул и прекарва голяма част от времето си с други млади футболисти, сред които Рио Нгумоха и Трей Ниони. Хората в тренировъчния център "AXA" споделят, че той е зрял и уверен извън терена, точно както е и на самия терен.

Наличието на двама опитни играчи като Ван Дайк и Араухо от двете му страни на терена със сигурност е помогнало, но само за няколко месеца Жаке се утвърди като един от първите избори в състава. В първите няколко мача той биваше заменян по-рано, докато навлизаше във форма, но сега вече няма такива притеснения.

"Отношенията ни са добри. Подобряват се с всеки изминал ден, в който работим заедно. Това казах още от първия ден. Нужни са мачове, а също така тренировки и разговори извън терена", сподели 35-годишният Ван Дайк - единственият защитник на Ливърпул, струвал повече от Жаке.

"Има както добри, така и по-трудни моменти, но важното е как реагираме и как си помагаме един на друг; вижда се как партньорството ни се развива. Той се справя отлично. Да видим докъде може да стигне - какъв е таванът на възможностите му. Не мисля, че е достигнал лимита си, така че продължаваме напред", допълва нидерландецът.

Аадам Пател, "Би Би Си"

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Снимки: Gettyimages