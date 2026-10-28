Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Довечера предстои един от най-вълнуващите сблъсъци в четвъртия кръг на "Карабао Къп", в който Ливърпул приема Челси на своя "Анфийлд". Двата тима отново кръстосват шпаги, търсейки място сред последните осем отбора в надпреварата.

Ливърпул започна участието си в "Карабао Къп" от третия кръг, където постигна убедителна победа с 3:1 у дома срещу Тотнъм. От своя страна Челси стартира от втория кръг с победа с 2:0 над Лутън, а след това в третия кръг преодоля Лийдс с атрактивното 6:3 на "Стамфорд Бридж".

Воденият от Андони Ираола тим на Ливърпул влиза в срещата в отлична серия от четири поредни победи във всички турнири. В последния си мач от Премиър лийг мърсисайдци надделяха над Брайтън с 2:0 на "Анфийлд", преди това спечелиха драматично с 4:3 срещу Виляреал в Шампионската лига, надиграха Брентфорд с 2:1 за първенство и победиха ЛАСК с 6:3 като гости в Европа. Единственото им скорошно поражение бе с 0:3 от Манчестър Сити.

Челси, под ръководството на бившия халф на Ливърпул Чаби Алонсо, преживява по-променливи резултати. В последния си двубой сините отстъпиха с 0:2 у дома срещу Тотнъм. Преди това лондончани записаха две поредни победи в Премиър лийг, надигравайки Евертън с 2:0 като гости и Борнемут с 5:1 на "Стамфорд Бридж". В предишните си срещи тимът претърпя загуба с 0:3 от Брентфорд и завърши наравно 2:2 с Хъл Сити.

И двамата мениджъри имат сериозни главоболия, свързани с отсъстващи футболисти. За Ливърпул под въпрос е плеймейкърът Флориан Виртц, който получи усукване на глезена срещу Брайтън, макар мениджърът Ираола да изрази оптимизъм за състоянието му. С по-малки шансове да играят са Доминик Собослай и Виктор Муньос. Извън сметките поради контузии остават защитниците Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джовани Леони, както и нападателят Юго Екитике.

В лагера на Челси най-голямото отсъствие е това на Коул Палмър, който е наказан след получени два жълти картона в дербито с Тотнъм. На вратата отново се очаква да застане Майк Пендерс, тъй като титулярът Емилиано Мартинес е с фрактура на челюстта. От състава отпадат още Рийс Джеймс, Джейми Гитънс и Емануел Емега, а под въпрос поради физически проблеми са Жоао Педро и Пеп Чавария.

В последните 5 официални мача между двата тима балансът е напълно изравнен: Ливърпул има 2 победи, Челси има 2 победи, а 1 среща завърши наравно. В последния им сблъсък през май 2026 година двата тима завършиха 1:1 на "Анфийлд" в Премиър лийг.



През есента на 2025 година Челси спечели с 2:1 у дома, а през пролетта на същата година триумфира с 3:1. Ливърпул надделя с 2:1 на свой терен през октомври 2024 година, а във финала за "Карабао Къп" през февруари 2024 година мърсисайдци спечелиха трофея с 1:0 след продължения.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: AI