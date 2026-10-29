Мамардашвили станал герой въпреки грешните инструкции от щаба на Ливърпул

Вратарят на Ливърпул Джорджи Мамардашвили се превърна в герой за мърсисайдци при победата над Челси след изпълнение на дузпи в турнира за Карабао къп, въпреки че предварителните записки на хората от щаба на тима за изпълнителите на съперника се оказали напълно погрешни. Грузинският национал спаси удара на Еманюел Емега в решаващ момент от серията, а след двубоя с усмивка разкри, че информацията, която е получил от анализаторския екип, не му е била особено полезна.„И аз имах такъв лист, но всичко беше грешно!“, заяви Мамардашвили след срещата.

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Вратарят обясни, че в крайна сметка е трябвало да разчита на собствената си преценка при изпълнението на Емега. „Преди да ритне, просто гледах накъде ще насочи топката. Накрая реших да се хвърля надясно и я спасих“, разказа той. „Исках да се насладя на мача и го направих. Искаше ми се да спася повече дузпи, но понякога и една е достатъчна“, добави стражът.

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Съотборникът му Джо Гомес също похвали представянето на грузинеца, който получи възможност да се докаже в отсъствието на титулярния вратар. „Джорджи е страхотен вратар. В клуба има играчи, които не получават редовно възможност да играят, така че заслужава поздравления за това, което направи“, коментира защитникът.

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Снимки: Gettyimages