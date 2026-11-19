Кадрови проблеми с Борусия (Дортмунд) преди дербито със съимениците

Борусия (Дортмунд) изпитва сериозни кадрови проблеми в навечерието на подновяването на сезона след паузата за националните отбори.

Четирима футболисти на „жълто-черните“ са под въпрос за мача срещу Борусия (Мьонхенгладбах) в следващия кръг на Бундеслигата през уикенда, съобщи изданието „Ruhr Nachrichten“.

Това са Серу Гираси, Валдемар Антон, Карни Чуквуемека и Самуеле Инасио, като решение за участието им в мача срещу „жребчетата“ ще бъде взето едва по време на последната тренировка в петък.

Гираси лекува разтежение, докато Антон, Чуквуемека и Иначо се възстановяват от мускулни проблеми.

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