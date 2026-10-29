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Ясен е жребият за 1/4-финалите на "Карабао Къп"

  • 29 окт 2026 | 01:30
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Ясен е жребият за 1/4-финалите на "Карабао Къп"

Жребият за четвъртфиналите на "Карабао Къп" отреди Ливърпул да бъде домакин на Борнемут, докато носителят на трофея Манчестър Сити ще приеме третодивизионния Брадфорд. Двубоите от тази фаза на турнира ще се проведат през седмицата, започваща на 14 декември.

Ливърпул достигна до последните осем след драматичен успех срещу Челси на „Анфийлд“. Редовното време завърши 1:1, а при дузпите мърсисайдци надделяха с 6:5. Сега тимът на Арне Слот ще се изправи срещу Борнемут, който отстрани Астън Вила с 3:0.

Манчестър Сити също трябваше да премине през изпълнение на дузпи, за да елиминира Брайтън. След равенство 2:2 „гражданите“ спечелиха с 4:3 при наказателните удари. Следващото им препятствие е Брадфорд, който продължава впечатляващото си представяне в надпреварата.

Една от големите сензации е участието на четвъртодивизионния Флийтууд, който изхвърли шампиона на Англия Арсенал след изпълнение на дузпи. Тимът ще бъде домакин на победителя от двубоя между Евертън и Нюкасъл, който предстои да се изиграе тази вечер.

В последния четвъртфинал Кристъл Палас ще приеме Съндърланд. Лондончани елиминираха Фулъм с 1:0, докато „черните котки“ се наложиха над Брентфорд с 3:2.

Четвъртфиналите са насрочени за средата на декември, а полуфиналите ще се проведат в два мача през януари и февруари 2027 година. Финалът на „Уембли“ е на 21 март 2027 година.

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Снимки: Gettyimages

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