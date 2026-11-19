ПАОК обяви новия договор на Кирил Десподов

Българският национал Кирил Десподов официално преподписа с клубния си отбор ПАОК. Новината бе съобщена в каналите на солунчани в социалните мрежи, където бяха споделени и значими кадри от кариерата на футболиста с "черно-бялата" фланелка.

"Десподов остава тук! Новият договор е до 2029 година", написаха от ПАОК.

#BreakingNews Despodov stays here! 🇧🇬 New contract until 2029! Let's go! #PAOK #NewEra #Despodov https://t.co/0AXGgQ3v4x — PAOK FC (@PAOK_FC) November 19, 2026

"Пътешествието продължава в черно и бяло. Най-доброто тепърва предстои", написаха още от клуба.

The journey continues in black and white. The best is yet to come. ✍️🇧🇬 #PAOK #NewEra #Despodov https://t.co/wxCzzpFILT — PAOK FC (@PAOK_FC) November 19, 2026

Така официално се слага и край на спекулациите, които се появиха, че българинът може да се завърне на родна земя и отново да облече екипа на ЦСКА. Още преди няколко дни стана ясно, че договорът ще бъде подписан, а контрактът вече е официално факт.

Десподов е в ПАОК от септември 2023 година и още същия сезон спечели шампионската титла в гръцката Супер Лига. Оттогава той оформи сметка от 26 гола и 29 асистенции в 121 мача.

Преди да преподпише тази вечер, родният състезател имаше контракт до края на настоящата кампания и сега с новия си подпис той капарира още две години към престоя си на "Тумба". Така Кирил Десподов би трябвало да остане в Северна Гърция до края на сезон 2028/2029.

Десподов: Щастлив съм, че се завръщам, доволен съм от подновяването на договора

Сделката е част от мобилизацията на клуба, с който преподписа още и Андрия Живкович. Сърбинът сложи капитанската лента след напускането на Андре Виериния, а българският му съотборник наскоро се завърна в игра след контузия. Със стъпването си на терена в официалните срещи на "двуглавите орли" от Тесалоники обаче Десподов ще се превърне във взривоопасна добавка към нападението и битката за челото. ПАОК вече допусна достатъчно грешки и се отдалечи на осем точки от лидера Панатинайкос в местния шампионат. Все пак сезонът е в прекалено ранна фаза и при добра серия разликата би могла да бъде съкратена.



Българинът вече записа игрови минути и направи асистенция преди броени дни при победата с 3:1 срещу Партизан в контрола. Това бе първа негова изява след осеммесечно отсъствие и сега тепърва предстои да разберем кога това ще се случи и в официален мач. Най-скорошната възможност за това е през идния уикенд на 22 ноември (неделя) от 19:30 часа българско време при домакинството на Кифисия от 11-тия кръг на гръцката Супер Лига.

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