Диало с първи стъпки към междуконтиненталната подкрепа, атакаува гласовете от КАФ още този уикенд

Филип Диало, който официално влезе в надпреварата за президентското място във ФИФА, ще присъства тази събота на общото събрание на Африканската футболна конфедерация, за да защити своята кандидатура и да привлече ключови гласове. Паралелно с тези дипломатически совалки, френският ръководител вече изгражда и своя предизборен щаб.

Филип Диало вече официално може да влезе в битка за Джани Инфантино за президентския пост на ФИФА

В четвъртък световната футболна централа официално допусна кандидатурата на президента на Френската футболна федерация за изборния конгрес, насрочен за 18 март 2027 година в Рабат, Мароко. В борбата за ръководния пост Диало ще премери сили с настоящия президент Джани Инфантино, както и с бившия ръководител на японския футбол Козо Ташима, освен ако японецът не се оттегли своевременно в полза на французина.

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В рамките на предстоящия четиримесечен спринт до гласуването Диало не изглежда фаворит срещу итало-швейцареца. Инфантино води непрекъсната кампания от месеци, печелейки влияние чрез лични срещи и обещания за щедри финансови субсидии. За да навакса изоставането си и да се превърне в реална алтернатива, френският кандидат ще трябва максимално бързо да мобилизира своите ресурси.

🗳️La campagne pour la présidence de la FIFA débute pour Philippe Diallo ! Le président de la FFF sera présent ce samedi à l’AG de la CAF, qui se déroule à Abuja, au Nigeria. L’occasion pour lui d’exposer ses idées sur un continent moins uni qu’il n’y paraît derrière Gianni Infantino @RMCsport — Nicolas Pelletier (@nicopelletier_) November 19, 2026

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