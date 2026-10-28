Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Два дни след бляскавата церемония по връчването на „Златната топка“ френското списание „Франс Футбол“ обяви победителя в новата си специална категория „Златна топка на всички времена“ (B.O.A.T). Престижното признание за най-велико индивидуално постижение отиде при Кристиано Роналдо и неговoто представяне през 2008 година, когато с екипа на Манчестър Юнайтед той спечели първата от петте си "Златни топки".

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Португалецът изпревари в гласуването знаменития сезон на Лео Меси от 2012 година. Роналдо и аржентинският му съперник окупираха първите 12 позиции в класирането, като хегемонията им бе нарушена единствено от Роналдо Назарио с неговия триумф от 2002 година.

За това специално издание „Франс Футбол“ промени обичайния регламент. Вместо международен панел от журналисти, правото на вот бе предоставено изцяло на читателите на изданието. В анкетата бяха включени само футболисти, печелили най-ценния индивидуален трофей поне два пъти в кариерата си, като феновете гласуваха за конкретна победна година на даден състезател.

Участието в гласуването на уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or), който е направен върху българските технологии Senteca, Fans United и Sportal.365, струваше едно евро, като то осигурява емблематична снимка, достъп до общността и участие в томбола с награда два пропуска за официалната церемония през 2027 година.

По данни на френската медия точно 5009 души са упражнили правото си на глас повече от веднъж. От тях 44 фенове са гласували между 10 и 26 пъти, 300 души са дали своя глас между 5 и 9 пъти, а 4665 участници са подкрепили фаворитите си между 2 и 4 пъти, генерирайки сериозни приходи за инициативата.

🚨✨ OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. 🌕 https://t.co/gr3nYytkiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

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