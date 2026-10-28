Тиери Анри отговори на критиките след церемонията за "Златната топка"

Легендарният френски футболист Тиери Анри взе отношение по повод негативните коментари след участието си като водещ на бляскавата церемония за „Златната топка“, където бе на сцената заедно с Кейт Скот. Във видеообръщение след събитието бившият нападател внесе яснота около две конкретни ситуации, привлекли общественото внимание: въпроса му към Ламин Ямал и диалога му със Скот при представянето на наградата „Сократес“.

Първата спорна ситуация се разигра, след като Ямал спечели трофея „Копа“ за трета поредна година. Анри попита младата звезда на Барселона дали това действително е отличието, към което се стреми, визирайки голямата „Златна топка“, която футболистът не успя да спечели. Част от аудиторията определи изказването му като проява на неуважение и опит за смущаване на младия играч, докато други го възприеха единствено като шега.

🚨🚨 THIERRY HENRY 🇫🇷 SORT DU SILENCE ET RÉPOND AUX POLÉMIQUES DE LA CÉRÉMONIE DU BALLON D’OR 🌕 #BallonDor 👇 🗣️ Sur Lamine YAMAL 🇪🇸 : « Je ne cherchais ABSOLUMENT PAS à remettre son ego à sa place. Je lui ai simplement demandé si c’était vraiment le trophée qu’il voulait (le Kopa). Je suis un GRAND FAN de Lamine Yamal. C’est l’un des joueurs que je PAIERAIS POUR VOIR JOUER. Je l’adore. » 🗣️ Sur Kate ABDO 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « ARRÊTEZ de dire que j’ai manqué de respect à Kate. Je ne ferais JAMAIS une chose pareille. Elle participait à cette plaisanterie avec moi. Alors arrêtez d’inventer des histoires. » 🗣️ Sur Harry KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « Harry Kane m’a interpellé parce que je soutenais Kylian Mbappé. Je lui ai dit que, même si je suis Français et que je soutiendrai toujours mes compatriotes, IL MÉRITAIT SON TITRE. Tu es l’exemple parfait de ce que j’appelle le fait que L’ÉTHIQUE DE TRAVAIL EST UN TALENT. TRAVAILLER DUR EST UN TALENT. Tu mérites ton titre. Bravo, Harry Kane. » « J’ADORE HARRY KANE. J’ADORE LAMINE YAMAL. ET JE N’AI PAS MANQUÉ DE RESPECT À KATE. » 📲 IG — Actu Foot (@ActuFoot_) October 28, 2026

Тиери Анри аргументира думите си с факта, че Ямал печели трофея „Копа“ вече за трети път, а връчването на основния индивидуален приз тепърва предстоеше. Той изрази разбиране към онези, на които хуморът му не се е понравил, но категорично заяви, че е огромен почитател на таланта на Ямал и се наслаждава на изявите му. Французинът дори подчерта, че звездата на Барселона е от футболистите, за чиято игра с готовност би платил билет.

Признанието на Анри към тактическата зрялост на Ямал датира още преди самата церемония. По-рано през годината бившият голмайстор изтъкна епизод от полуфинала на Евро 2024 между Испания и Франция, в който тийнейджърът предпочете да забави испанска контраатака, въпреки че имаше възможност за индивидуален пробив. Според Анри това действие показва колко точно състезателят преценява нуждите на своя отбор във всеки един момент.

Второто недоволство беше предизвикано от размяната на реплики между Анри и Скот покрай представянето на приза „Сократес“, кръстен на великия бразилски полузащитник. Французинът се пошегува с паралела с древногръцкия философ и коригира произношението на своята колежка.

Някои зрители счетоха реакцията му за неучтива. Писателят Андрю Дауни, който е автор на биография за Сократес, дори изтъкна, че Скот всъщност е произнесла името правилно.

Във видеото си Анри поясни, че водещата е била напълно наясно с хумористичния контекст и умишлено е подиграла ситуацията заедно с него. Той призна правото на хората да не намират момента за смешен, но настоя да спрат с обвиненията в пренебрежение: „Никога не бих направил подобно нещо“, заяви той, подчертавайки, че няма никакво намерение да обижда нито Скот, нито Ямал.

Тиери Анри остава една от най-големите легенди на френския футбол. Световен шампион от 1998 г. и европейски първенец от 2000 г. с националния тим на Франция, той остави ярка следа с екипите на Арсенал и Барселона, записвайки клубен рекорд от 228 попадения за лондончани.

След края на състезателния си път той се отдаде на треньорска дейност и изведе олимпийския отбор на Франция до сребърните отличия на Игрите в Париж през 2024 г.

Към момента Анри работи като анализатор за “Си Би Ес Спортс”, където редовно коментира срещите от Шампионската лига редом до Кейт Скот, Джейми Карагър и Майка Ричардс. Именно от тази експертна позиция и след дълго наблюдение върху развитието на испанския талант произтича и дълбокото му уважение към качествата на Ямал.

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