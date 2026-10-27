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В Аржентина: Меси остава най-добрият за нас, напук на европейците

  • 27 окт 2026 | 13:35
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От водещия аржентински спортен всекидневник Diario Olé останаха разочаровани от петото място на Лионел Меси в тазгодишната класацията на “Златната топка”, като отказаха да признаят триумфа на Хари Кейн с наградата. Оттам също така напомниха за победата на Аржентина с 2:1 над Англия в полуфиналите на Мондиал 2026.

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От изданието използват игра на думи, превръщайки aunque (въпреки на испански език) в aunkane, за да излязат със следното водещо заглавие в днешния си брой: “Въпрекейн победите или загубите”, след което продължават: “Меси винаги е най-добрият за нас, макар и европейците да избраха англичанина от Байерн за номер 1 за сезон 2025/26 и отредиха на GOAT (най-добрия за всички времена - б.р.) скромното пето място. Въпреки това петното от загубата от Меси и Аржентина в полуфиналите никога няма да се махне. За нас, при всички случаи, най-добрият е и ще бъде Лео Меси. Мондиалът го доказа за пореден път”.

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Снимки: Gettyimages

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