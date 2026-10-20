"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

"Франс Футбол" обяви номинираните в анкетата за т.нар. "Златна топка на всички времена" (B.O.A.T.). В нея участват десетимата футболисти, печелили най-добрия индивидуален приз поне два пъти в своите кариери. Феновете трябва да изберат кой от тях е имал най-силното представяне в рамките на годината, за която е заслужил едно от отличията си. В този смисъл с най-много сезони, с който може да спечели, е осемкратният носител на приза Лионел Меси, следван от Кристиано Роналдо, който е с пет отличия.

Алфредо Ди Стефано (2), Йохан Крийф (3), Франц Бекенбеуер (2), Кевин Кийгън (2), Карл-Хайнц Румениге (2), Мишел Платини (3), Марко ван Бастен (3) и Роналдо Назарио (2) са останалите претенденти.

Тази инициатива е подобна, но и все пак и различна от т.нар, "Супер Златна топка", чийто единствен носител е Алфредо Ди Стефано. Легендата на Реал Мадрид става неин носител през 1989 години, а наградата тогава е създадена по повод 30-годишната на списанието.

Според официалния профил на "Златната топка" в "Инстаграм" в момента в класирането водач е Кристиано Роналдо. Португалецът води с представянето си с екипа на Манчестър Юнайтед през 2008 година, когато за първи път печели престижната награда.

По-необичайното е, че гласуването струва 1 евро. На уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or) се пояснява: „Вашият принос от 1 евро ви осигурява емблематична снимка и достъп до нашата общност, както и ексклузивни предимства – включително възможността да гласувате за своя фаворит за „Златната топка“ на всички времена.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: AI