Организаторите дадоха отговор на въпроса дали "Златна топка на всички времена“ е новата "Супер Златна топка"

Обявяването на инициативата за определяне на „Златна топка на всички времена“ (B.O.A.T.) предизвика сериозен интерес сред футболната общественост по целия свят. Чрез официалната онлайн платформа привържениците получиха възможност да изберат най-великия измежду всички легендарни футболисти, печелили престижния приз поне два пъти в кариерата си.

Тази кампания обаче породи и сериозен дебат: явява ли се вотът за "Златната топка на всички времена" съвременен еквивалент на митичната "Супер Златна топка"? Отговорът е категоричен – не. Това са две напълно отделни инициативи, между които няма пряка връзка.

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Какво всъщност представлява B.O.A.T.?

Това е изцяло публично допитване, създадено с цел да даде глас на футболните запалянковци. То не представлява материален трофей и няма статута на официална индивидуална награда, която да бъде връчена по време на церемонията.

Гласуването се провежда на официалния уебсайт, като всеки привърженик може да подкрепи своя фаворит. Окончателният избор на феновете ще стане ясен на 28 октомври.

Какво представляваше историческата "Супер Златна топка"?

За разлика от настоящата анкета, "Супер Златната топка" е официално, физическо и историческо отличие, връчено от френското списание „Франс Футбол“ точно веднъж в историята. Това се случва през декември 1989 година с цел да бъде отличен най-заслужилият многократен носител на наградата за предходните три десетилетия.

Победителят тогава е определен чрез комбиниран вот на експертно жури, бивши лауреати и читатели. Уникалният трофей става притежание на легендата на Реал Мадрид Алфредо Ди Стефано. В класирането великият нападател, известен като „Русата стрела“, изпреварва колоси като Йохан Кройф и Мишел Платини.

След онзи момент "Супер Златната топка" никога повече не е била връчвана и към момента няма обявена дата за нейно евентуално второ издание.

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