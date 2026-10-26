Меси не се очаква на церемонията за „Златната топка“

Звездата на Интер Маями Лионел Меси почти сигурно няма да присъства на тазгодишното събитие за връчването на „Златната топка“ за 2026 година, съобщава "Марка".

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Доскорошният капитан на Аржентина отново е сред 30-те номинирани за най-престижното индивидуално отличие във футбола. Награждаването ще се проведе на 26 октомври в Лондон от 22:00 часа българско време, като за първи път в историята церемонията ще се организира извън границите на Франция.

🚨🇦🇷 Lionel Messi NÃO estará presente na cerimônia da Bola de Ouro 2026, que acontece hoje, em Londres! O argentino, maior vencedor da história com 8 Bolas de Ouro, permanecerá em Miami devido aos compromissos com seu clube. 📰 Marca https://t.co/bB2w72Ga6C — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) October 26, 2026

Въпреки появилите се спекулации, че аржентинецът може да връчи някоя от наградите тази вечер, Меси няма да се появи в залата. Програмата на звездата от Росарио през последните дни бе изключително натоварена. След пътуването до Овиедо за получаването на наградите „Принцеса на Астурия“, той се завърна в САЩ за мача на Интер Маями в Ню Йорк, завършил със загуба от Ню Йорк Ред Булс. Вчера Меси взе участие и в турнира „Меси Къп“, поради което пътуване до Лондон не е планирано.

Меси продължава да бъде абсолютен рекордьор по спечелени отличия, след като е вдигал трофея осем пъти, за последно през 2023 г.

През сезон 2025/26 аржентинецът се отчете с 29 гола и 15 асистенции в изиграните 33 срещи във всички турнири. На Световното първенство през тази година той записа осем мача, реализира осем попадения и направи четири асистенции, извеждайки Аржентина до финала, където отборът отстъпи с 0:1 на Испания след продължения.

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Снимки: Imago