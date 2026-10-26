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Меси не се очаква на церемонията за „Златната топка“

  • 26 окт 2026 | 17:04
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Звездата на Интер Маями Лионел Меси почти сигурно няма да присъства на тазгодишното събитие за връчването на „Златната топка“ за 2026 година, съобщава "Марка".

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Доскорошният капитан на Аржентина отново е сред 30-те номинирани за най-престижното индивидуално отличие във футбола. Награждаването ще се проведе на 26 октомври в Лондон от 22:00 часа българско време, като за първи път в историята церемонията ще се организира извън границите на Франция.

Въпреки появилите се спекулации, че аржентинецът може да връчи някоя от наградите тази вечер, Меси няма да се появи в залата. Програмата на звездата от Росарио през последните дни бе изключително натоварена. След пътуването до Овиедо за получаването на наградите „Принцеса на Астурия“, той се завърна в САЩ за мача на Интер Маями в Ню Йорк, завършил със загуба от Ню Йорк Ред Булс. Вчера Меси взе участие и в турнира „Меси Къп“, поради което пътуване до Лондон не е планирано.

Меси продължава да бъде абсолютен рекордьор по спечелени отличия, след като е вдигал трофея осем пъти, за последно през 2023 г.

През сезон 2025/26 аржентинецът се отчете с 29 гола и 15 асистенции в изиграните 33 срещи във всички турнири. На Световното първенство през тази година той записа осем мача, реализира осем попадения и направи четири асистенции, извеждайки Аржентина до финала, където отборът отстъпи с 0:1 на Испания след продължения.

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Снимки: Imago

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