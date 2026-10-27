Ямал за „Златната топка“: Няма закъде да бързам, моят момент ще дойде

Крилото на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал коментира развръзката на юбилейната церемония по връчването на „Златната топка“ за 2026 година. Младата звезда изрази пълна увереност, че в бъдеще ще вдигне най-ценното индивидуално отличие във футбола.

„Всичко с времето си. Хубавите неща изискват търпение и аз имам пълно доверие на пътя, който изграждам крачка по крачка. Няма абсолютно никаква причина да бързам. Изпълнен съм с надежда и твърда увереност, че един ден моят миг непременно ще настъпи", написа Ямал в социалните мрежи.

"Поздравявам всички победители от тази вечер! Сега цялото ми внимание отново се насочва към най-важното - да помагам на Барселона отново да побеждава“, добави нападателят.

Носител на „Златната топка“ за 2026 година за първи път в своята кариера стана голмайсторът на на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн.

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Снимки: Gettyimages