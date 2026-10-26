Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

Тази вечер ще бъде връчена „Златната топка“ за 2026 година, като церемонията ще се проведе за първи път в Лондон. Домакин на юбилейното 70-о издание ще бъде театърът „Лондон Паладиум“, а началото е от 22:00 часа българско време. Водещи на събитието ще бъдат легендата на френския футбол Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот. Изборът на английската столица не е случаен, тъй като първият носител на отличието през 1956 година е англичанинът Стенли Матюс.

Освен това тази година "Франс Футбол" обяви нова "Златната топка на всички времена". В нея участват десетимата футболисти, печелили най-големия индивидуален приз поне два пъти в своите кариери, а феновете трябва да изберат кой от тях е имал най-силното представяне в рамките на годината, за която е заслужил едно от отличията си.

По-необичайното е, че гласуването струва 1 евро. На уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or), който е направен върху българските технологии Senteca, Fans United и Sportal.365, се пояснява: „Вашият принос от 1 евро ви осигурява емблематична снимка и достъп до нашата общност, както и ексклузивни предимства – включително възможността да гласувате за своя фаворит за „Златната топка“ на всички времена.“

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

Иначе в битката за традиционната "Златна топка" бяха номинирани тридесет футболисти, като за основни фаворити се считат Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Сред останалите претенденти са Лионел Меси, Ерлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Джуд Белингам, Усман Дембеле, Родри, Витиня, Майкъл Олисе, Ашраф Хакими и други големи звезди на световния футбол.

Хари Кейн изпрати изключителен сезон с Байерн (Мюнхен). Английският нападател реализира 61 гола в 51 мача във всички турнири, като помогна на баварците да спечелят титлата в Бундеслигата и Купата на Германия. Кейн отбеляза 36 попадения в германското първенство и заслужи „Златната обувка“ на Европа, а освен това се разписа 14 пъти в Шампионската лига и шест пъти на Световното първенство.

Основният му конкурент Ламин Ямал също има сериозни аргументи за отличието. Младата звезда на Барселона стана световен шампион с Испания през лятото, а на клубно ниво завърши сезон 2025/26 с 24 гола и 17 асистенции във всички турнири. Испанецът навърши едва 19 години през юли и има възможност да се превърне в най-младия носител на „Златната топка“.

В битката е и Килиан Мбапе, който стана голмайстор на Световното първенство с впечатляващите 10 попадения. Французинът отбеляза още 42 гола в 44 мача за Реал Мадрид през сезона, като завърши начело при реализаторите както в Ла Лига, така и в Шампионската лига. Липсата на големи отборни успехи с испанския гранд обаче може да се окаже недостатък в борбата му за приза.

Сред номинираните е и осемкратният носител Лионел Меси, който изведе Аржентина до финала на Мондиал 2026. Ветеранът реализира осем гола и направи четири асистенции на световните финали, но южноамериканците отстъпиха на Испания в спора за титлата.

Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

Освен отличието при мъжете ще бъде връчена и „Златната топка“ при жените. Сред тридесетте номинирани са Алексия Путеяс, Ева Пайор, Каролин Греъм Хансен, Алесия Русо и Мелши Дюморне. Предвидени са още награди за най-добрите млади футболисти, вратари, нападатели, треньори и клубове, както и призът „Сократес“ за социална ангажираност.

През миналата година „Златната топка“ при мъжете бе спечелена от Усман Дембеле, който също е сред номинираните сега, докато при жените триумфира Айтана Бонмати за трети пореден път. Абсолютният рекордьор при мъжете остава Лионел Меси с осем отличия, следван от Кристиано Роналдо с пет. При жените Бонмати има три трофея, а Алексия Путеяс е печелила наградата два пъти.

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