Меси: Изпитвам специална любов към Барселона, искам да ме запомнят като велик спортист, който винаги се бореше

Аржентинската мегазвезда Лео Меси се върна с носталгия към незабравимите си години в Барселона. Нападателят, който пристигна в Овиедо, за да получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт на специална церемония с участието на кралските особи на Испания, подчерта не само трофеите, но и удоволствието от самия стил на игра на каталунците.

Лионел Меси се завърна триумфално в Испания, за да получи престижна награда

„Какво означава Барселона за мен? Толкова много прекрасни моменти, че е трудно да се обобщи значението на клуба само с няколко думи... Изпитвам много специална любов към града и клуба. В Барселона имахме късмета да спечелим всичко, не само заради това, което постигнахме, но и заради начина, по който го направихме, и колко много се наслаждавахме на мачовете, победите и постиженията, които постигнахме.

🔵🔴 Lionel Messi: “In Barcelona, we were lucky to win everything… not only because of what we achieved, but also because of the way we did it, and how much we enjoyed playing, winning, and achieving important milestones”. “We loved the beautiful moments we spent together”. https://t.co/TjSwBBVW91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

Но най-важното е да се наслаждаваме на детайлите от ежедневието, тренировките и прекрасните моменти, които споделихме заедно“, каза Меси в интервю за агенция "ЕФЕ".

Въпреки пълната колекция от клубни отличия с Барса, Меси определи триумфа на Световното първенство в Катар през 2022 година с екипа на Аржентина като върха на своята кариера — постижение, надминаващо и най-смелите му мечти. Попаденията му във финала остават сред най-значимите в неговия път, наред с ключови голове във финали от Шампионската лига и дербитата от "Ел Класико".

Роденият в Росарио футболист си припомни и безценните футболни уроци на своя баща Хорхе, който почина през август. Двамата постоянно са обсъждали играта след всеки мач или тренировка. Най-важният завет от него е бил никога да не се отказва: независимо дали дадено действие е успешно или не, винаги да поеме топката и да опита отново, защото футболът винаги дава още един шанс.

Меси допълни, че мечтата му винаги е била да бъде професионален футболист, а увереността, че ще успее, се е появила при преминаването му в Барса Б, когато дебютът за първия тим вече е бил на една ръка разстояние.

🚨 Lionel Messi when asked how he wants to be remembered by the people: “A great athlete who always fought to achieve his goals and dreams”. “Sometimes I succeeded in achieving what I wanted, sometimes I didn’t… but I never stopped trying to win everything that was in front of me”, told EFE. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

Запитан как би искал да бъде запомнен, Меси отговори: "Като велик спортист, който винаги се бореше, за да постигне целите и мечтите си. Понякога успявах да постигна това, което исках, а понякога – не… но никога не спирах да се опитвам да спечеля всичко, което стоеше пред мен“.

Меси отбеляза също, че много талантливи хора не успяват да развият потенциала си поради липса на шанс. Затова за него е огромна чест да се нареди до легендарни имена, носители на отличието „Принцеса на Астурия“, сред които са Серена Уилямс, Рафаел Надал, Каролина Марин, Елиуд Кипчоге, Линдзи Вон, братята Гасол и Михаел Шумахер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages