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“Златната топка” трябва да е за Ямал според CIES

  • 26 окт 2026 | 17:02
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Спорът за това кой заслужава най-престижното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“, получи нов авторитетен аргумент. Часове преди официалната церемония Международният център за спортни изследвания (CIES) представи традиционната си класация на играчите с най-силно представяне през последната година, като на върха застава Ламин Ямал. Младата звезда на Барселона води в подреждането на базираната в Швейцария футболна обсерватория с оценка от 95,8 точки, изпреварвайки значително своите конкуренти.

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Методологията на анализа комбинира три ключови фактора: индивидуалното представяне на състезателите в различни аспекти от играта, нивото на трудност на изиграните двубои и крайните резултати на техните клубни и национални отбори. Според тези показатели испанският национал еднолично заема лидерската позиция на световната сцена. Непосредствено след лидера се нарежда Майкъл Олисе, който прави фурор с екипа на Байерн (Мюнхен). Челната тройка се допълва от неговия съотборник в баварския гранд Хари Кейн, запазващ изключителната си резултатност пред гола.

Един от най-впечатляващите факти в доклада е четвъртото място на Лионел Меси. На 39-годишна възраст аржентинският магьосник е най-възрастният футболист в първите 50 позиции. От CIES отбелязват, че легендарният нападател щеше да заеме дори първото място, ако моделът не отчиташе коефициента за сила на първенствата, в които се състезават играчите. Испанският футбол и Барселона имат сериозно присъствие сред първите десет. Освен Ямал, сред най-добрите попадат халфът Педри на осмо място и бранителят Пау Кубарси на десета позиция, което за пореден път доказва високата класа на каталунския клуб.

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Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе заема шестата позиция след дебютната си година за „лос бланкос“, разполагайки се непосредствено зад Дезире Дуе и точно пред Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен. В топ десет място намира и водещият реализатор на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Докладът отчита и любопитен спад при Усман Дембеле. Френското крило, което спечели последната „Златна топка“, остава едва на 27-о място в статистическото подреждане, далеч от челните позиции.

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Макар реалният носител на приза да се определя чрез гласуване, изследването на футболната обсерватория CIES подчертава тенденцията, че Ямал вече не е просто обещание за бъдещето, а доминираща фигура в настоящето. На 19 години перлата на Барселона продължава да дава солидни аргументи, че е водещият футболист на своето поколение.

Топ 10 в класацията на CIES:

1. Ламин Ямал (Барселона) – 95,8 точки
2. Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен) – 93,9
3. Хари Кейн (Байерн Мюнхен) – 90,5
4. Лионел Меси (Интер Маями) – 90,4
5. Дезире Дуе (Пари Сен Жермен) – 90,4
6. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) – 90,4
7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 90,3
8. Педри (Барселона) – 90,3
9. Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) – 90,0
10. Пау Кубарси (Барселона) – 90,0

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Снимки: Gettyimages

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