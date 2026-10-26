“Златната топка” трябва да е за Ямал според CIES

Спорът за това кой заслужава най-престижното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“, получи нов авторитетен аргумент. Часове преди официалната церемония Международният център за спортни изследвания (CIES) представи традиционната си класация на играчите с най-силно представяне през последната година, като на върха застава Ламин Ямал. Младата звезда на Барселона води в подреждането на базираната в Швейцария футболна обсерватория с оценка от 95,8 точки, изпреварвайки значително своите конкуренти.

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Методологията на анализа комбинира три ключови фактора: индивидуалното представяне на състезателите в различни аспекти от играта, нивото на трудност на изиграните двубои и крайните резултати на техните клубни и национални отбори. Според тези показатели испанският национал еднолично заема лидерската позиция на световната сцена. Непосредствено след лидера се нарежда Майкъл Олисе, който прави фурор с екипа на Байерн (Мюнхен). Челната тройка се допълва от неговия съотборник в баварския гранд Хари Кейн, запазващ изключителната си резултатност пред гола.

#CIES 'Ballon d'Or' rankings for last year performance 😍 🥇 #LamineYamal 🇪🇸 🥈 #MichaelOlise 🇫🇷 🥉 #HarryKane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Top 5⃣0⃣ & methodology 👉 https://t.co/Mrf33lvv2f #Messi 🇦🇷 #Doue 🇫🇷 #Mbappe 🇫🇷 #Kvaratskhkelia 🇬🇪 #Pedri 🇪🇸 #Haaland 🇳🇴 #Cubarsi 🇪🇸 https://t.co/B4OoKE9SMr — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 26, 2026

Един от най-впечатляващите факти в доклада е четвъртото място на Лионел Меси. На 39-годишна възраст аржентинският магьосник е най-възрастният футболист в първите 50 позиции. От CIES отбелязват, че легендарният нападател щеше да заеме дори първото място, ако моделът не отчиташе коефициента за сила на първенствата, в които се състезават играчите. Испанският футбол и Барселона имат сериозно присъствие сред първите десет. Освен Ямал, сред най-добрите попадат халфът Педри на осмо място и бранителят Пау Кубарси на десета позиция, което за пореден път доказва високата класа на каталунския клуб.

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Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе заема шестата позиция след дебютната си година за „лос бланкос“, разполагайки се непосредствено зад Дезире Дуе и точно пред Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен. В топ десет място намира и водещият реализатор на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Докладът отчита и любопитен спад при Усман Дембеле. Френското крило, което спечели последната „Златна топка“, остава едва на 27-о място в статистическото подреждане, далеч от челните позиции.

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Макар реалният носител на приза да се определя чрез гласуване, изследването на футболната обсерватория CIES подчертава тенденцията, че Ямал вече не е просто обещание за бъдещето, а доминираща фигура в настоящето. На 19 години перлата на Барселона продължава да дава солидни аргументи, че е водещият футболист на своето поколение.

Топ 10 в класацията на CIES:



1. Ламин Ямал (Барселона) – 95,8 точки

2. Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен) – 93,9

3. Хари Кейн (Байерн Мюнхен) – 90,5

4. Лионел Меси (Интер Маями) – 90,4

5. Дезире Дуе (Пари Сен Жермен) – 90,4

6. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) – 90,4

7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 90,3

8. Педри (Барселона) – 90,3

9. Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) – 90,0

10. Пау Кубарси (Барселона) – 90,0

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Снимки: Gettyimages