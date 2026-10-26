Кварацхелия пропуска церемонията за "Златната топка", Дембеле ще присъства

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия няма да присъства на тазвечершната церемония по връчването на „Златната топка“ за 2026 година в Лондон. Грузинският футболист получи тежка контузия – скъсване на кръстни връзки на дясното коляно – по време на сблъсъка срещу Барселона през изминалата седмица.

В началото на тази седмица в Доха е насрочена операция на Кварацхелия, което прави пътуването му до английската столица невъзможно. За разлика от него, съотборникът му Усман Дембеле ще присъства на събитието, организирано от „Франс Футбол“. Актуалният носител на отличието ще бъде придружен от група от около петнадесет свои близки.

Капитанът Маркиньос, който в момента се възстановява от мускулна травма в бедрото, също не планира пътуване до Лондон и се очаква да проследи двубоя между ПСЖ и Лион от трибуните. Президентът на парижани Насер ал-Хелайфи все още не е потвърдил официално дали ще присъства на престижната церемония.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google