Меси получи наградата, заради която се завърна в Испания

Легендата на Барселона Лионел Меси беше удостоен със спортния приз на днешната церемония по връчването на наградите Princesa de Asturias 2026. Аржентинецът се завърна обратно в Испания именно за да получи отличието на специалното събитие в Овиедо.

Организаторите на церемонията обявиха, че са решили да наградят Меси “заради това, че е играчът с най-много титли в историята на футбола, заради забележителната му спортна кариера, заради възхитителния му талант, заради продължителната му благотворителна дейност за промотирането на достъпа до образование и здравеопазване на децата в най-затруднено положение и заради заслуженото уважение и възхищение на всички към неговите постоянство, скромност и отдаденост към спортната игра”.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias https://t.co/nsL2sctvqR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Испанската принцеса и престолонаследничка Леонор лично връчи приза на 39-годишния футболист, а по-късно даде своя коментар относно този избор. “Ако в историята на човешката несъвършеност някога е имало моменти, в които сме изпитвали силни емоции в унисон, то това е било благодарение на спортните постижения. Не знам дали съществува друг феномен, който да е способен да предизвика това универсално чувство - един-единствен миг, очакваният от всички гол, който обхваща всичко. Ето защо днес е уместно да насочим поглед към Меси и неговата неповторима кариера. Един бивш играч на Спортинг дава чудесно описания на аржентинския футболист: “Той превърна изключителното в рутина, разчитайки играта и избирайки най-ефективното отиграване за десети от секундата, докато в същото време приоритизира колектива пред собственото си его”, обясни тя.

"No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal" Así hablaba la princesa de Asturias, Leonor, sobre Leo Messi durante su discurso en los #PremiosPrincesadeAsturias. ⭕https://t.co/4jI9p4WIvs https://t.co/cnQF14dcIO — RTVE (@rtve) October 23, 2026

Във вчерашното си интервю за EFE Меси сподели какво означава тази награда за него и за наскоро починалия му баща Хорхе. “Баща ми беше силно развълнуван за този приз. Знаехме, че ще бъде трудно заради програмата ми с мачове, но той наистина настояваше да дойда, да прекарам тези дни тук и да получа наградата. Този приз е отвъд това, което правиш на терена, или това, което съм постигнал в кариерата ми. Честно казано, той беше много щастлив от това признание и ето защо съм убеден, че сега и той му се наслаждава”, заяви осемкратният носител на “Златната топка”.

🚨🥹 Leo Messi: "In fact, my father was extremely excited about this award. "We knew it would be difficult because of my match schedule, but he really insisted that we come, that I travel here to spend these days and receive the award. "This award goes beyond what you do on the pitch or what I've achieved throughout my career. "Honestly, he was very happy about this recognition and that's why I'm sure he's enjoying it too.” https://t.co/IxgOXmJwOn — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 22, 2026

Това е едва четвъртият случай, в който спортната награда на Princesa de Asturias отива при представител на футбола, но за първи път става въпрос само за един играч. През 2002 година беше награден националният отбор на Бразилия, през 2010-а същата чест имаше селекцията на Испания, а през 2012-а Икер Касияс и Чави Ернандес си поделиха приза, който е бил печелен още от личности като Сергей Бубка, Мартина Навратилова, Карл Люис, Щефи Граф, Ланс Армстронг, Фернандо Алонсо, Михаел Шумахер, Рафаел Надал, братята Пол и Марк Гасол, Линдзи Вон и Серина Уилямс. Освен това досега нито един индивидуален спортист от Южна Америка не беше печелил това отличие.

Congratulations Leo Messi for the 2026 Princess of Asturias Award for Sports. Richly deserved recognition for your outstanding talent, which has left a lasting impact both on and off the pitch, making you a benchmark in world football due to your excellence, commitment to sport and solidarity. A highly successful career during which FC Barcelona was a key part of your life and story. An inseparable bond that forms part of the Club’s legacy and for which your involvement will always be a source of pride. 📸 @fpa — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2026

Веднага след края на церемонията капитанът на Интер Маями се отправи към местното летище, за да хване полет до САЩ, защото още в събота го очаква гостуване на Ню Йорк Ред Булс в мач от Мейджър Лийг Сокър. Междувременно, от Барселона поздравиха своята легенда за получената награда с публикация в социалните мрежи. “Силно заслужено признание за твоя изключителен талант, който остави трайна следа на и извън терена, правейки те еталон в световния футбол заради твоите майсторство, отдаденост на спорта и солидарност. Много успешна кариера, по време на която Барселона беше ключова част от твоите живот и история. Незабравима връзка, която е част от клубното наследство и за която твоето участие винаги ще бъде повод за гордост”, написаха оттам.

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Снимки: Gettyimages