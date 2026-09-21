Ромеро: „Златната топка“ трябва да е за Меси, докато не се откаже

Националът на Аржентина Кристиан Ромеро е убеден, че осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси трябва да продължи да получава наградата, докато не се оттегли от футбола. Защитникът също така призна, че е останал изненадан от решението на 39-годишен капитан на „Албиселесте“ да се откаже от националния тим след Мондиал 2026.
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„Златната топка“ трябва да бъде давана на Меси, докато не се оттегли. Разбира се, че няма друг като него, продължавам да го повтарям. Когато реши да спре с футбола, ще трябва да видим на кого да връчваме наградата. Той е мой идол, откакто бях много малък. Виждал съм го как страда с националния отбор, а също така как печели всичко на клубно ниво. След като с него бяхме съотборници в националния тим, постигнахме толкова много неща и споделихме толкова много матета, тренировъчни лагери и финтове… Истината е, че той е най-великия за всички времена.
Предстои прекрасно сбогуване с него. Честно казано, изненадах се, че той се оттегля от националния отбор, защото виждам, че се справя доста добре. След Световното първенство, което направи, той имаше голямо желание да продължи с националния тим, но важното е, че той и семейството му са добре, както и че се наслаждава на играта си. Така че ние ще бъдем там, за да го подкрепим“, коментира Ромеро пред ESPN Argentina след победата на неговия Атлетико Мадрид с 2:1 над Реал Мадрид.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages