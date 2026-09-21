Ромеро: „Златната топка“ трябва да е за Меси, докато не се откаже

Националът на Аржентина Кристиан Ромеро е убеден, че осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси трябва да продължи да получава наградата, докато не се оттегли от футбола. Защитникът също така призна, че е останал изненадан от решението на 39-годишен капитан на „Албиселесте“ да се откаже от националния тим след Мондиал 2026.

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„Златната топка“ трябва да бъде давана на Меси, докато не се оттегли. Разбира се, че няма друг като него, продължавам да го повтарям. Когато реши да спре с футбола, ще трябва да видим на кого да връчваме наградата. Той е мой идол, откакто бях много малък. Виждал съм го как страда с националния отбор, а също така как печели всичко на клубно ниво. След като с него бяхме съотборници в националния тим, постигнахме толкова много неща и споделихме толкова много матета, тренировъчни лагери и финтове… Истината е, че той е най-великия за всички времена.

🚨🌕 Cuti Romero: “The Ballon d'Or should be given to Leo Messi. Until he retires, that’s clear”.



“There is no one like him. Surely when he decides not to play anymore, then we will have to see who to give it to!”, told ESPN. pic.twitter.com/nQ0uWsOQjL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2026

Предстои прекрасно сбогуване с него. Честно казано, изненадах се, че той се оттегля от националния отбор, защото виждам, че се справя доста добре. След Световното първенство, което направи, той имаше голямо желание да продължи с националния тим, но важното е, че той и семейството му са добре, както и че се наслаждава на играта си. Така че ние ще бъдем там, за да го подкрепим“, коментира Ромеро пред ESPN Argentina след победата на неговия Атлетико Мадрид с 2:1 над Реал Мадрид.

🚨❤️ Cuti Romero with beautiful words for Leo Messi:



"He has been my idol since I was very young, I saw him suffer with the National Team, I saw him win everything at the club level and after having shared the National Team with him, having achieved so many things, having shared… pic.twitter.com/tR7wSBDN3t — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 20, 2026

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Снимки: Gettyimages