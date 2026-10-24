Лапорта поздрави Меси за наградата: С таланта си направи клуба на живота си още по-велик

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи трогателни поздравления към Лео Меси по повод удостояването му с престижната награда Princesa de Asturias 2026. В публикация в социалната мрежа Х клубният ръководител отдаде заслуженото на аржентинския футболен гений.

„Лео, честито за присъждането на отличието „Принцеса на Астурия“ за спорт за 2026 г. – едно напълно заслужено признание за твоята футболна и човешка кариера. Със своя талант ти допринесе ФК Барселона, клубът на твоя живот, да стане още по-велик – вчера, днес и завинаги. Меси и Барса, Барса и Меси – това е обща история на успеха, с която всички привърженици на клуба се гордеем истински и искаме да остане вечна“, написа Лапорта.

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Пред новинарската емисия „Теледиарио“ на Испанската телевизия президентът на каталунците коментира и появата на аржентинеца на „Камп Ноу“.

„Осъществи се изключителна връзка между един неповторим футболист и клуб, чиято футболна философия пасна идеално на качествата на Лео“, каза Лапорта.

Leo, enhorabona per la concessió del Premi Princesa d’Astúries dels Esports 2026, un merescut reconeixement a la teva trajectòria futbolística i humana. Amb el teu talent vas contribuir a fer encara més gran el FC Barcelona, el club de la teva vida, ahir, avui i sempre. Messi i Barça, Barça i Messi, una història d'èxit compartida de la qual ens en sentim profundament orgullosos tots els barcelonistes i que desitgem que sigui eterna. — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) October 23, 2026

В предаването бившият капитан на „блаугранас“ Андрес Иниеста също направи коментар.

„За мен беше истински късмет и огромно удоволствие, че човек като Лео въобще съществува“, коментира Иниеста.

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Световният шампион с Аржентина от 1986 година Хорхе Валдано пък изрази гордост от факта, че родината му е дала на света двама от най-великите играчи в историята.

„Изглеждаше сякаш никой не може да свали Марадона от неговия пиедестал, а дори изглеждаше несправедливо една страна да роди още един гений веднага след първия. И все пак невероятното се превърна в реалност“, добави Валдано.

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