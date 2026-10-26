Да спечелиш “Златната топка” без нито един трофей - случвало се е неведнъж

“Златната топка” ще бъде връчена тази вечер за 70-и път в историята. Очаква се разликата между първите двама да бъде една от най-малките в последните години. Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе са големите фаворити. Ако първите двама могат да защитят претенциите си не само с индивидуалните си представяния, но и със спечелените отборни трофеи, то французинът може да се позове само на уникалните си голови рекорди. Той стана голмайстор на Световното първенство с впечатляващите 10 попадения, отбеляза още 42 гола в 44 мача за Реал Мадрид през сезона, завършвайки начело при реализаторите както в Ла Лига, така и в Шампионската лига, но не спечели нито един трофей с Реал Мадрид.

Намалява ли това шансовете му и колко пъти се е случвало най-престижното индивидуално отличие да бъде спечелено без съответният играч да има нито една купа през съответния период? Конкретният отговор е: шестима.

Ето кои са те:

1956 година - Стенли Матюс

Първият носител в историята получава наградата на 41-годишна възраст, въпреки че в този сезон не печели нищо нито с Блекпул.

1964 година - Денис Лоу

Въпреки нулева година за Манчестър Юнайтед Лоу прави феноменален сезон на лично ниво, отбелязвайки 46 гола във всички турнири.

1970 година - Герд Мюлер

Байерн остава с празни ръце в Бундеслигата, но Мюлер печели "Златната обувка" с представянето си на Световното първенство в Мексико, където отбелязва 10 гола, въпреки че Германия не печели титлата. Той отбелязва и 38 попадения в Бундеслигата през този сезон

1978 година - Кевин Кийгън

Първият му сезон в Германия е безплоден откъм купи (Хамбургер завършва 10-и в Бундеслигата), но Кийгън играе толкова вдъхновяващо, че грабва вота на журналистите.

2000 година - Луиш Фиго

Годината на скандалния му трансфер. Фиго не вдига купа нито с Барса, нито с Реал, но блести ярко на Евро 2000, където извежда Португалия до полуфинал.

2013 година - Кристиано Роналдо

Най-пресният и дискутиран пример. Реал Мадрид губи титлата и Купата на Краля, а Байерн (Мюнхен) прави требъл. Роналдо обаче бележи впечатляващите 69 гола за календарната година и сам класира Португалия на Световното с хеттрик в баража срещу Швеция.

Днес ще бъде определен новият носител на "Златната топка" в юбилейното 70-о издание

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