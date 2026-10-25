Меси не успя да спаси Интер Маями от поражение в Ню Йорк

Интер Маями допусна загуба с 0:2 при гостуването си на Ню Йорк Ред Булс в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Лионел Меси се появи на терена след почивката, но не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението. Автогол на Каземиро (7') и попадение на Емил Форшберг (90+1') донесоха успеха на домакините.

Срещата започна по възможно най-неприятния начин за гостите от Флорида. Още в 7-ата минута Кейд Коуъл центрира опасно, а Каземиро отклони топката в собствената си врата и даде преднина на Ню Йорк Ред Булс.

Ранното попадение позволи на домакините да действат по-уверено и да използват свободните пространства в защитата на съперника. Футболистите на Майкъл Брадли създадоха и други добри положения. Вратарят на Интер Маями Дейн Сейнт Клеър трябваше на няколко пъти да се намесва решително, за да предотврати втори гол. Гостите изпитваха сериозни затруднения при организирането на атаките си, а Луис Суарес и Херман Бертераме рядко получаваха удобни възможности за завършващ удар.

В 55-ата минута наставникът на Интер Маями Кристиан Гонсалес пусна в игра Лионел Меси с надеждата аржентинската звезда да промени развоя на срещата. Осемкратният носител на „Златната топка“ внесе повече острота в действията на гостите и се опита да създаде положения с характерните си подавания. Ню Йорк Ред Булс обаче продължи да се защитава организирано и не позволи на съперника да стигне до изравняване.

Най-добрата възможност за Интер Маями дойде около десет минути преди края, когато Теласко Сеговия уцели напречната греда след атака, започната от Меси. Вместо да се стигне до изравняване, домакините сложиха точка на спора в добавеното време. Резервата Емил Форсберг се възползва от подаване на Камерън Харпър и оформи крайното 2:0.

Така Интер Маями прекъсна серията си от три поредни победи в първенството. Тимът на Кили Гонсалес остава с 55 точки и продължава битката за по-предно класиране преди плейофите в МЛС. Меси пък за първи път остана без гол или асистенция срещу Ню Йорк Ред Булс.

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Снимки: Gettyimages