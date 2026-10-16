ЦСКА вдига Гбамен за Нордселанд

Централният защитник на ЦСКА Жан-Филип Гбамен ще бъде готов за гостуването на Нордселанд от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят в Дания е в четвъртък, 22 октомври, от 19:45 часа.

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

31-годишният котдивоарец пропусна сблъсъка с Монако поради контузия. Тя му попречи да бъде на терена и в дебюта на Маркус Гиздол начело на "армейците" - 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. А със сигурност Гбамен няма да бъде рискуван и в предстоящото гостуване на Несебър за Купата в неделя. Според лекарския щаб обаче той ще бъде на разположение срещу Нордселанд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google