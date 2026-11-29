Огнян Младенов: Ще променим концепцията и ще залагаме на повече млади футболисти

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов коментира поражението с 1:2 от Арда в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Наставникът отчете, че неговите футболисти не са успели да се приспособят достатъчно добре към тежките условия в Кърджали, и разкри, че предстои подмладяване на състава на „червените“.

„Отборът на Арда се адаптира по-добре към условията и терена. Ние малко по-бавно успяхме да се организираме. Допуснахме гол от дистанция, при който трябваше да блокираме удара. Този страхотен гол, който ни вкараха в последната секунда на първото полувреме, ни се отрази негативно. През второто опитахме да променим развоя, но те много се защитаваха и не успяхме да създадем чисти ситуации за гол, с които да отбележим и да се върнем в двубоя.

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Длъжни сме да се адаптираме по най-бързия начин. За съжаление, не го сторихме на нивото, на което с моя щаб искахме. Имаме много южноамериканци, които не са свикнали на такива условия, но това не е оправдание, а наш проблем, на който трябва да намерим решение.

Трябваше да играем по-директно. Нашият стил не е този вертикален футбол с постоянно първа и втора топка. Трябва да работим в тази насока.

Ще има промени. Ще търсим подмладяване на състава. Ще променим нашата концепция. Ще залагаме на повече млади играчи с цел развитие“, заяви Младенов.

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