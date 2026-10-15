Гиздол: Представянето беше страхотно

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол бе доволен от играта на тима въпреки загубата с 1:2 от Монако. Германецът е на мнение, че “червените” са заслужавали поне точка в двубоя.

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“Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. Първите минути усетихме разликата с един то отбор, но после се адаптирахме в мача. Поне една точка заслужавахме в този мач. Когато има много мачове трябва дълбочина в състава и трябва да се правят прецизни решения за състава. Аз съм тук от 10 дни и видяхте как играе отборът днес. Тежката работа ни очаква - срещу по-малки отбори трябва да сме концентрирани, за да играем по нашия начин”, каза Гиздол.

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