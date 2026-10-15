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Теодор Иванов: Гиздол иска да играем футбол, който кара другите да се страхуват от нас

  • 15 окт 2026 | 23:38
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Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов остана доволен от показаното от отбора, въпреки загубата с 1:2 от Монако в мач от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

"Чувствата ми са, че отборът изигра много силен мач тактически и психически. Отбор от такъв калибър е много труден за надиграване и да се победи. Показахме доста добро лице, което трябва да показваме и в следващите мачове. За съжаление, не успяхме да изравним или да обърнем. Върнахме едно попадение и мисля, че феновете видяха, че дадохме всичко от себе си

Гиздол: Представянето беше страхотно
Гиздол: Представянето беше страхотно

Какво ми каза Маркус Гиздол преди да вляза в игра? Честно казано, предпочитам да оставя за себе си какво ми е казал треньорът. Футболът, който той иска да практикуваме, е доста по-активен, в тяхната половина, да натискаме отборите. Това ми харесва, защото кара другите отбори да се страхуват от нас. Мачовете в Европа и тези в България? По-различно е, както обстановката, така и съперникът. Ние сме професионалисти и трябва да сме готови, защото сега след три дни отиваме да играем срещу Несебър. За нас всички мачове трябва да са еднакви.

Вангелов: Заслужавахме поне равенство, съвсем скоро ще играем на новия стадион
Вангелов: Заслужавахме поне равенство, съвсем скоро ще играем на новия стадион

Срещу Несебър за Купата? Ние трябва да владеем топката, да контролираме мача и да победим", заяви Теодор Иванов след мача с Монако.

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Снимки: Startphoto

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