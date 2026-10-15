Майкъла: В ЦСКА трябва да вярваш, че си най-добрият

Бившият играч на ЦСКА Георги Илиев смята, че “червените” са играли добре срещу Монако въпреки загубата с 1:2. Майкъла е на мнение, че тимът ще играе още по-добре с времето, тъй като новият наставник Маркус Гиздол е от много скоро начело на тима.

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“ЦСКА игра добре. Те от две положения вкараха два гол. Още малко самочувствие ни трябва. В ЦСКА винаги трябва да вярваш, че си най-добрият. Много лесно ни вкараха два гола, все още имаме проблеми в защита. За мен дадоха всичко, което могат. Мисля, че повече не могат. Очаквам, че все по-добре ще играем. Единственото, което не ми направи добро впечатление началото на мача да се бие в тъч. Не виждам още промяна. Треньорът все още ги намества и напасва. За 10 дни още не можеш да влезеш в играчите и да ги научиш”, каза Майкъла.

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