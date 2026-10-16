Маркус Гиздол благодари на феновете на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол благодари на армейските привърженици за подкрепата срещу Монако. "Червените" допуснаха загуба с 1:2 на стадион "Васил Левски", но германският наставник остана доволен от представянето на своя отбор.

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"Много съм доволен от представянето на отбора ми, за съжаление днес не успяхме да победим. Благодаря ви много за страхотната атмосфера на стадиона по време на първия ни мач в Европа", написа Гиздол.

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