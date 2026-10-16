Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да сподели мнението си за снощния двубой между "армейците" и Монако в Лигата на конференциите. Камата беше на трибуните на Националния стадион, откъдето изгледа поражението на "червените" с 1:2 от лидера във френската Лига 1.

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Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на монегаските. Стоичков поздрави отбора на Маркус Гиздол и заяви, че португалският рефер Жоао Гонсалвеш е развалил вечерта.

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"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа носителят на "Златната топка" в "Инстаграм".

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