Ръководството на Левски подготвя среща след позицията на Сектор "Б“

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира позицията, която привържениците от Сектор „Б“ публикуваха вчера във връзка със събитията в Марсилия. Ръководителят на „сините“ заяви, че в близките дни предстои да бъде организирана среща, на която от клуба ще имат възможност да изложат своята гледна точка.

„Със сигурност има какво да кажем. Може би в следващите дни или седмица ще направим една такава среща. Не е редно някои хора да си правят пиар на нещастието на тези хора“, заяви Боримиров.

Сектор "Б" с искане към ръководството на Левски, преустановява посещението на мачове

Припомняме, че вчера организираните привърженици на Левски обявиха, че преустановяват посещенията си на мачовете на отбора, докато не бъде възстановен диалогът между тях и клубното ръководство. Решението им дойде след инцидентите с българските запалянковци по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа

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