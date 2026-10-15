Жордао: Един гол не е достатъчен срещу отбор като Монако

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао коментира загубата с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите. Полузащитникът посочи пропуснатите възможности като основна причина за поражението и благодари на привържениците за подкрепата.

„Основният проблем беше липсата на голове. Създадохме много възможности, опитахме се да бъдем активни, но не успяхме да отбележим повече от един гол, а това е решаващо срещу отбори от такъв ранг. Съдията каза, че няма фал. Трудно решение, но не можем да го променим, щом той е решил така“, заяви Жордао.

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Капитанът подчерта, че „червените“ трябва да подхождат с еднаква отговорност към всеки съперник, включително в предстоящата среща с Несебър за Купата на България.

„Ние сме най-големият отбор в България и трябва да се влагаме еднакво във всеки един двубой. Сега ни предстои мач за Купата на България срещу Несебър, в който трябва да подходим отговорно. Феновете бяха страхотни, подкрепяха ни от първата до последната минута. Атмосферата беше страхотна. Искам още веднъж да им благодаря за подкрепата“, добави той.

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