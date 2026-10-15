Вангелов: Заслужавахме поне равенство, съвсем скоро ще играем на новия стадион

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов поздрави футболистите за представянето им срещу Монако и изрази увереност, че отборът ще продължи да израства. Той коментира и предстоящите тестове на новия стадион, след които се очаква яснота за първия мач на „армейците“ там.

„Поздравявам момчетата и продължаваме напред. Мисля, че отборът има по-голям капацитет и в такива мачове ще израства. Очаквам да се представяме все по-добре с всеки изминал мач“, заяви Вангелов.

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Изпълнителният директор даде подробности и за предстоящите стъпки около стадиона.

„Знаете, подписахме договор за стадиона. Тази седмица ще има няколко важни теста, след което ще има яснота кога ще играем първия си мач. Ще бъде много скоро“, добави той.

Вангелов изрази мнение, че ЦСКА е заслужавал поне равенство срещу френския съперник, и коментира ситуация с претенции за дузпа.

„Реалният резултат беше поне равен. Борихме се страшно много. Отгоре ми се видя, че има дузпа, но все пак трябва да я видя на повторение, за да мога да кажа“, завърши той.

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