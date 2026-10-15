Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА показа смелост и класа, но бе ощетен и загуби от Монако с 1:2
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Вангелов: Заслужавахме поне равенство, съвсем скоро ще играем на новия стадион

  • 15 окт 2026 | 21:57
  • 459
  • 0

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов поздрави футболистите за представянето им срещу Монако и изрази увереност, че отборът ще продължи да израства. Той коментира и предстоящите тестове на новия стадион, след които се очаква яснота за първия мач на „армейците“ там.

„Поздравявам момчетата и продължаваме напред. Мисля, че отборът има по-голям капацитет и в такива мачове ще израства. Очаквам да се представяме все по-добре с всеки изминал мач“, заяви Вангелов.

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Изпълнителният директор даде подробности и за предстоящите стъпки около стадиона.

„Знаете, подписахме договор за стадиона. Тази седмица ще има няколко важни теста, след което ще има яснота кога ще играем първия си мач. Ще бъде много скоро“, добави той.

Вангелов изрази мнение, че ЦСКА е заслужавал поне равенство срещу френския съперник, и коментира ситуация с претенции за дузпа.

„Реалният резултат беше поне равен. Борихме се страшно много. Отгоре ми се видя, че има дузпа, но все пак трябва да я видя на повторение, за да мога да кажа“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 1969
  • 0
НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

  • 15 окт 2026 | 22:06
  • 23850
  • 30
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 119813
  • 601
Майкъла: До месец ЦСКА трябва да е на "Армията"

Майкъла: До месец ЦСКА трябва да е на "Армията"

  • 15 окт 2026 | 20:00
  • 1212
  • 1
ЦСКА и Монако наградиха Бербатов преди мача

ЦСКА и Монако наградиха Бербатов преди мача

  • 15 окт 2026 | 19:51
  • 6484
  • 3
Стоичков подкрепя ЦСКА срещу Монако, феновете скандираха името му

Стоичков подкрепя ЦСКА срещу Монако, феновете скандираха името му

  • 15 окт 2026 | 19:41
  • 733
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

  • 15 окт 2026 | 22:06
  • 23850
  • 30
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 119813
  • 601
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 1969
  • 0
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 24294
  • 33
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 9127
  • 6
Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

Започнаха и късните двубои в Лига Европа, Бенфика с ранен гол срещу Селтик

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 12341
  • 3