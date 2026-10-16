Следващият съперник на ЦСКА измъкна точката срещу Хартс в Шотландия

Датсткият Нордселанд, който след седмица ще посрещне ЦСКА, измъкна равенство 1:1 в гостуването си на Хартс в първи мач за отборите от основната фаза на Лигата на конференциите.
Скандинавците започнаха силно и можеха да поведат, след като в 22-арата минута мощен удар на Принс Амоако уцели гредата. Вместо това Хартс излезе напред десетина минути по-късно, когато Ошийн Макентий се възползва от разбъркване след корнер и откри за шотландците за 1:0. Джош Макпейк след това почти удвои преднината малко преди почивката, но стражът на датчаните Андреас Хансен го спря с великолепна намеса с върха на пръстите.
През втората част и особено в нейния край Хартс предпочетоха да играят дефанзивно и платиха цената за това в 86-ата минута. Влезлият като резерва играч на Нордселанд Никлас Ройкджаер получи време на границата на наказателното поле да прецени удара си и стреля, а топката рикошира и се заби в мрежата на домакините – 1:1.
Както стана дума, Нордселанд в следващия си мач посреща ЦСКА, докато Хартс има тежко гостуване на Трабзонспор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages