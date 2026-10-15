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Вратарят на Монако: Имахме късмет, доста страдахме

  • 15 окт 2026 | 22:25
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Вратарят на Монако: Имахме късмет, доста страдахме

Вратарят на Монако Лукаш Храдецки имаше много работа при победата над ЦСКА с 2:1, като след мача джентълменски призна, че тимът му е имал късмет за крайни резултат.

"Имахме късмет заради това, че поведохме с 2:0, но доста страдахме в този двубой. Атмосферата бе невероятна. ЦСКА пресира много, трябваше да направим някои промени. Ние сме здрави физически, вървим в позитивна посока. Те са много опасен, силен отбор, сигурен съм, че ще вземат точки в Лигата на конференциите. Това за мен е първи мач в турнира. За нас бе удоволствие и сме доволни от трите точки", коментира финландският вратар.

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