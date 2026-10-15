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Вальо Илиев: Изиграхме изключително силен двубой

  • 15 окт 2026 | 22:12
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев бе доволен от представянето на отбора срещу Монако въпреки загубата с 1:2 в Лигата на конференциите. Босът на “червените” е на мнение, че така трябва да играят футболистите в голяма част от срещите си.

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

“Това трябва да е поведението на ЦСКА. Изиграхме изключително силен двубой. Имахме положения да вкараме, но не успяхме да отбележим повече от един гол. Мога само да похваля треньорския щаб и футболистите и мисля, че и реакцията на публиката е показателна за представянето. Изводът е, че играчите трябва да вярват в себе си, защото имат изключителни качества, защото играхме срещу един много класен противник. мисля, че не само бяхме равностойни в голяма част от мача, но и доминирахме и само малшансът ни лиши да се поздравим с положителен резултат”, започна Илиев.

Гиздол: Представянето беше страхотно
Гиздол: Представянето беше страхотно

“За мен лично дузпата срещу Сенси бе на 100%. Дори и в мачове, в които не играем както ни се иска може да се извлече нещо позитивно. Днес те бяха немалко, но има и неща, които щабът ще анализира. Силно с надявам да има феърплей за всички отбори и по-добрите да побеждават”, каза още Вальо.

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