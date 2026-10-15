Треньорът на Монако: ЦСКА има качествени играчи, не намирахме най-правилните решения

Старши треньорът на Монако Филипе Луис коментира победата с 2:1 над ЦСКА в двубоя от Лигата на конференциите. Наставникът отчете качествата на „червените“ и призна, че неговият отбор е допуснал грешки при притежанието на топката.

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„Не беше точно мачът, който очаквах. Гледах играчите на ЦСКА, знам какви качества имат. Познавам и треньора — трудно е да се играе срещу неговия отбор. Вкарахме гол рано и започнахме да се защитаваме, но после вкарахме втори гол. На почивката казах на футболистите как да играят през второто полувреме. ЦСКА губеше и рискуваше. Не успяхме да намерим най-правилните решения, губехме доста топки. Понякога във футбола е така, когато водиш. Трябваше да спечелим днес. Следващият мач е много важен“, каза наставникът на Монако.

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