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ЦСКА започва приключението си с Лига на конференциите срещу фаворита Монако - на живо с атмосферата преди сблъсъка на "Васил Левски"
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11-те на ЦСКА и Монако, две големи изненади в състава на "червените"

  • 15 окт 2026 | 18:47
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Монако, които излизат в мач от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

Наставникът на "червените" Маркус Гиздол залага на няколко любопитни промени в своята 11-ка. Алмейда започва вместо Иванов в центъра на отбраната, където ще си партнира с Родригес. Голямата изненада е свързана с отсъствието на голмайстора Жоел Цварц. Той остава на пейката за сметка на Годой.

Кошмара ще води атаката в тандем с Питас.

ЦСКА - МОНАКО

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Алмейда, 32. Родригес, 17. Мартино, 7. Ебонг, 6. Жордао, 8. Сенси, 38. Перейра, 9. Годой, 28. Питас

МОНАКО: 1. Храдецки, 4. Тезе, 72. Сане, 22. Салису, 13. Мависа, 18. Минамино, 8. Камара, 37. Диоп, 17. Идумбо, 31. Фати, 29. Брунер

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