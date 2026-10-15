Сенси: Заслужавахме повече, ЦСКА върви в правилната посока

Полузащитникът на ЦСКА Стефано Сенси похвали представянето на отбора въпреки загубата с 1:2 от Монако в Лига на конференциите. Италианецът отличи силното второ полувреме на „червените“ и изрази увереност в развитието на тима.

„Знаехме, че ще е трудно, но съм много щастлив от представянето на тима. Всеки мач е различен. Започнахме с правилната енергия, искахме да създаваме положения, но те вкараха два гола на контраатаки. Такива неща се случват във футбола. През второто полувреме играхме невероятно и може би заслужавахме повече от това, което се случи“, заяви Сенси.

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„В Европа арбитрите свирят по различен начин. Понякога свирят за теб, понякога срещу теб. Пътят е правилен, трябва да продължим по този начин. При новия треньор играем различен футбол, по-агресивни сме. Сигурен съм, че пътят, който ни предстои, е по-добър“, добави халфът.

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