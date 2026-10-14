Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Днес в 16:00 часа ЦСКА проведе последната си тренировка преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лига на конференциите.
На нея не се появи контузеният Жан-Филип Гбамен. Бранителят не взе участие и в двубоя срещу ЦСКА 1948 в неделя, но "червените" се надяваха, че има минимален шанс да се възстанови за Монако.
Гбамен под огромен въпрос и за Монако
Отсъствието му от тренировката обаче е индикация, че няма да играе утре.
Иначе играчите на ЦСКА демонстрираха добро настроение преди сблъсъка с лидера в Лига 1.Той е предвиден да започне утре в 19:45 часа на националния стадион “Васил Левски”. До момента "червените" са продали за него около 17 000 билета.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Цветанов