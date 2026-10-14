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Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
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Днес в 16:00 часа ЦСКА проведе последната си тренировка преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лига на конференциите.

На нея не се появи контузеният Жан-Филип Гбамен. Бранителят не взе участие и в двубоя срещу ЦСКА 1948 в неделя, но "червените" се надяваха, че има минимален шанс да се възстанови за Монако.

Гбамен под огромен въпрос и за Монако
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Отсъствието му от тренировката обаче е индикация, че няма да играе утре.

Иначе играчите на ЦСКА демонстрираха добро настроение преди сблъсъка с лидера в Лига 1.Той е предвиден да започне утре в 19:45 часа на националния стадион “Васил Левски”. До момента "червените" са продали за него около 17 000 билета.

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Снимки: Борислав Цветанов

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