Уейн Рууни е категоричен: Не бих приел шампионски медал, ако отнемат титлите на Манчестър Сити

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни препотвърди позицията си относно казуса с Манчестър Сити и заяви, че не би се чувствал комфортно да получи шампионски медал от Премиър лийг по служебен път, ако титлите на градския съперник бъдат отнети.

Манчестър Сити беше признат за виновен по почти всички обвинения, повдигнати от ръководството на Висшата лига, като клубът вече обжалва решението на независимата комисия и продължава да настоява за своята невинност. Въпреки че воденият от Енцо Мареска състав се завърна към вътрешните мачове с класическа победа с 3:0 над Ливърпул, заплахата от сериозни санкции остава на дневен ред.

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

В коментара си за предаването „Мач ъф дъ Дей“ по "Би Би Си" бившият английски национал сподели виждането си за тежката ситуация:

„Те могат както да се борят за титлата, така и да се озоват в битка за оцеляване. Никой не знае как ще приключи всичко това. Положението е неприятно, но що се отнася до футболистите, единственото, което те могат да направят, е да излязат на терена и да си свършат работата. Както вече съм казвал, висшестоящите органи и независимият панел ще решат какво наказание да наложат. Футболистите просто трябва да играят и да се стремят да побеждават съперниците пред себе си.“

Запитан от водещата Кели Кейтс дали би приел златния медал със задна дата, след като Юнайтед завърши на второ място зад Сити в разследвания период, Рууни бе категоричен:

„Ситуацията е сложна. Гледам на нещата от гледната точка на самите футболисти. Предполагам, че те не са знаели какво се случва извън терена. Излязоха, играха и спечелиха първенството, докато ние останахме втори. Ние не завършихме на първо място. Защо ни е медал за втора позиция?“

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Снимки: Imago