Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед

Уейн Рууни е категоричен: Не бих приел шампионски медал, ако отнемат титлите на Манчестър Сити

  • 12 окт 2026 | 12:32
  • 621
  • 0
Уейн Рууни е категоричен: Не бих приел шампионски медал, ако отнемат титлите на Манчестър Сити

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни препотвърди позицията си относно казуса с Манчестър Сити и заяви, че не би се чувствал комфортно да получи шампионски медал от Премиър лийг по служебен път, ако титлите на градския съперник бъдат отнети.

Манчестър Сити беше признат за виновен по почти всички обвинения, повдигнати от ръководството на Висшата лига, като клубът вече обжалва решението на независимата комисия и продължава да настоява за своята невинност. Въпреки че воденият от Енцо Мареска състав се завърна към вътрешните мачове с класическа победа с 3:0 над Ливърпул, заплахата от сериозни санкции остава на дневен ред.

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети
Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

В коментара си за предаването „Мач ъф дъ Дей“ по "Би Би Си" бившият английски национал сподели виждането си за тежката ситуация:

„Те могат както да се борят за титлата, така и да се озоват в битка за оцеляване. Никой не знае как ще приключи всичко това. Положението е неприятно, но що се отнася до футболистите, единственото, което те могат да направят, е да излязат на терена и да си свършат работата. Както вече съм казвал, висшестоящите органи и независимият панел ще решат какво наказание да наложат. Футболистите просто трябва да играят и да се стремят да побеждават съперниците пред себе си.“

Запитан от водещата Кели Кейтс дали би приел златния медал със задна дата, след като Юнайтед завърши на второ място зад Сити в разследвания период, Рууни бе категоричен:

„Ситуацията е сложна. Гледам на нещата от гледната точка на самите футболисти. Предполагам, че те не са знаели какво се случва извън терена. Излязоха, играха и спечелиха първенството, докато ние останахме втори. Ние не завършихме на първо място. Защо ни е медал за втора позиция?“

Пол Скоулс опонира на Уейн Рууни: Искам си медала, алчен съм!
Пол Скоулс опонира на Уейн Рууни: Искам си медала, алчен съм!
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 8693
  • 23
Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

  • 12 окт 2026 | 07:54
  • 1958
  • 0
Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

  • 12 окт 2026 | 07:38
  • 1354
  • 1
Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

  • 12 окт 2026 | 07:23
  • 2686
  • 1
Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

  • 12 окт 2026 | 07:09
  • 3127
  • 4
Историческо постижение на Фариоли с Порто

Историческо постижение на Фариоли с Порто

  • 12 окт 2026 | 06:17
  • 2594
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 9287
  • 59
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 3885
  • 3
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 12:21
  • 4884
  • 3
БФС иска да вземе стадион "Септември"

БФС иска да вземе стадион "Септември"

  • 12 окт 2026 | 12:39
  • 4283
  • 3
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 7360
  • 21
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 13943
  • 74