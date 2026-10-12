Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска стана четвъртият мениджър в историята на английската Премиър лийг, който печели първите си шест мача начело на нов отбор.

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Преди това подобно постижение бе постигнато от Карло Анчелоти с Челси, Джосеп Гуардиола с Манчестър Сити и Оле Гунар Солскяер с Манчестър Юнайтед.

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Мареска постигна исторически резултат с победата над Ливърпул в шестия кръг от Премиър лийг. „Гражданите“ самчкаха съперника си с 3:0 като гост. Головете бяха дело на Ерлинг Хааланд, Джереми Доку и Райън шерки. И трите гола паднаха през второто полувреме, след като Райън Гравенберх беше изгонен за домакините.

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