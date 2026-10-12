Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

  • 12 окт 2026 | 07:23
  • 916
  • 1

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска стана четвъртият мениджър в историята на английската Премиър лийг, който печели първите си шест мача начело на нов отбор.

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Преди това подобно постижение бе постигнато от Карло Анчелоти с Челси, Джосеп Гуардиола с Манчестър Сити и Оле Гунар Солскяер с Манчестър Юнайтед.

Мареска: На почивката направихме корекции и това даде резултат
Мареска: На почивката направихме корекции и това даде резултат

Мареска постигна исторически резултат с победата над Ливърпул в шестия кръг от Премиър лийг. „Гражданите“ самчкаха съперника си с 3:0 като гост. Головете бяха дело на Ерлинг Хааланд, Джереми Доку и Райън шерки. И трите гола паднаха през второто полувреме, след като Райън Гравенберх беше изгонен за домакините.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
  • 804
  • 0
Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

  • 12 окт 2026 | 02:11
  • 1230
  • 0
Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

  • 12 окт 2026 | 01:35
  • 1580
  • 0
Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

  • 12 окт 2026 | 01:07
  • 2199
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 12623
  • 5
Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

  • 12 окт 2026 | 00:03
  • 1513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 128282
  • 632
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 110891
  • 222
Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 07:17
  • 2492
  • 2
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 19194
  • 15
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 56035
  • 135
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 12983
  • 13