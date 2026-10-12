Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

Стотици надуваеми банани бяха размахвани във въздуха от фенове на Манчестър Сити по време на мача срещу Ливърпул на "Анфийлд", завършил със съкрушителна победа от 3:0. Това бе първият двубой на "гражданите" в Премиър лийг, откакто независима комисия постанови, че собствениците на клуба от Абу Даби системно са нарушавали множество финансови правила между 2009 и 2018 година.

Реакцията на "Анфийлд", където Ливърпул е основен съперник на Манчестър Сити през последното десетилетие, беше крайно враждебна. Играчите на "гражданите" бяха посрещнати с мощни освирквания при всяко докосване на топката в началните минути.

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В отговор на това феновете на Манчестър Сити аплодираха своите играчи преди началния съдийски сигнал и развяваха гигантски банани.

С този жест те възродиха традиция от края на 80-те години, когато привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на мачовете през труден период за английския футбол, когато клубовете бяха изключени от европейските клубни турнири.

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Идеята беше популяризирана от фен групата "1894" и е препратка към желанието на феновете да внесат забавление в играта на фона на конфликти с футболните власти.

Тази тенденция води началото си от август 1987 година, когато привърженикът на Манчестър Сити Франк Нютън донася надуваем банан на стадион "Мейн Роуд" за мач срещу Плимут Аргайл.

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Манията кара феновете на Манчестър Сити дори да адаптират фамилията на тогавашния нападател Имре Варади в скандирането "Имре Банан".

Това скандиране утвърди жълтия надуваем предмет като неофициален талисман и насърчи хиляди други фенове да носят банани на мачовете. Варади дори дава интервю за Manchester Evening News, за да обясни историята зад странния феномен.

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Движението достига своя връх на Коледа през 1988 година, когато над 10 000 пътуващи фенове на Манчестър Сити, наричани "сините", изпълнили "Виктория Граунд" на Стоук Сити с надуваеми предмети. За голяма радост на гостуващата агитка играчите на Манчестър Сити дори излезли на терена, държейки гигантски жълти банани преди началния съдийски сигнал.

Жълтите надуваеми предмети на Манчестър Сити са национален феномен, като агитките на съперниците възприемат свои собствени талисмани, като "розовите пантери" на Стоук Сити и други. Трибуните в цяла Англия скоро били изпълнени със сюрреалистични битки между надуваеми чудовища, зелени динозаври и гигантски декоративни чукове.

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