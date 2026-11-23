Ясни са двойките за втория кръг на Купата на краля: участник в ШЛ гостува на сензацията от предишната фаза

Жребият за втория кръг на турнира за Купата на краля определи 28-те сблъсъка от надпреварата, които отново бяха разпределени на регионален принцип в две зони – Северна и Южна. Срещите ще се проведат на 1, 2 и 3 декември.

Еспаньол отново рухна срещу четвъртодивизионен тим и веднага уволни треньора

Четирите тима, които ще участват в Суперкупата на Испания – Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид – все още почиват и ще се включат в следващия етап. От останалите 16 елитни състава, които стартираха в първия кръг, единствено Еспаньол отпадна след изненадващо поражение от нискоразредния Сестао.

Сред големите печеливши от жребия е именно четвъртодивизионния тимът на Сестао, който след сензационния си успех над "папагалчетата" в предходния етап сега ще посрещне участника в Шампионската лига Виляреал на своя стадион „Лас Лянас“. В Алмендралехо местният Екстремадура ще бъде домакин на „Франсиско де ла Ера“ срещу друг участник в най-престижния европейски клубен турнир - състава на Бетис. Междувременно Нумансия, справил се с Овиедо в миналия кръг, ще премери сили с водения от Един Терзич тим на Атлетик Билбао на „Лос Пахаритос“.

⚔️ Así quedan definidos los 28 cruces de la segunda ronda de la Copa del Rey ❗️ Última fase antes de que en 1/16 entren Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad https://t.co/0YAVZGoQ3k — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 23, 2026

Сериозен интерес предизвиква и гостуването на водения от Луис Гарсия Пласа отбор на Севиля срещу скромния Атлетико Пасо, който вече поднесе изненада, отстранявайки втородивизионния Кордоба. Директният сблъсък между Алмерия и Гранада пък се очертава като най-интригуващото дерби между представителите на второто ниво на испанския футбол.

Победителите от тези 28 двойки ще се класират за 1/16-финалите, където ще се присъединят Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид. В следващия етап регионалното деление отпада, но ще се запази правилото мачовете да се играят на терена на тима от по-ниска дивизия.

🏆✅ Estos son los 𝐄𝐌𝐏𝐀𝐑𝐄𝐉𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 de la segunda ronda de Copa del Rey. El Sestao River, CAMPEÓN de Copa Federación, recibirá en Las Llanas al Villarreal. Habrá también derbi gallego entre Arosa y Celta de Vigo. https://t.co/Jh10HbQHP5 — Offsider (@Offsider_ES) November 23, 2026

След края на церемонията Рафаел Лоусан подчерта предимствата на географското разпределение в турнира: „Основната цел беше да се съкратят разстоянията и да се осигури географска близост. Този регламент ще стимулира посещаемостта по трибуните и предстоящият кръг ще се превърне в истински празник за феновете.“

ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ ЗА ВТОРИЯ КРЪГ НА КУПАТА НА КРАЛЯ



Северна зона



Сестао – Виляреал

Португалете – Депортиво

Торелавега – Алавес

Нумансия – Атлетик Билбао

Ароса – Селта

Реал Авила – Хетафе

Реус Редис – Расинг Сантандер

Аморебиета – Осасуна

СЕ Европа – Райо Валекано

Уеска – Жирона

Сант Андреу – Ейбар

Културал – Кастельон

Понферадина – Андора

Самора – Валядолид

Махадаонда – Майорка

Мирандес – Леганес

Сарагоса – Бургос

Сабадел – Спортинг

Южна зона



Атлетико Пасо – Севиля

Картахена – Елче

Кория – Малага

Екстремадура – Реал Бетис

Антекера – Леванте

Реал Хаен – Валенсия

Алмерия – Гранада

Албасете – Лас Палмас

Елденсе – Тенерифе

Сеута – Кадис

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