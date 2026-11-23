Жребият за втория кръг на турнира за Купата на краля определи 28-те сблъсъка от надпреварата, които отново бяха разпределени на регионален принцип в две зони – Северна и Южна. Срещите ще се проведат на 1, 2 и 3 декември.
Еспаньол отново рухна срещу четвъртодивизионен тим и веднага уволни треньора
Четирите тима, които ще участват в Суперкупата на Испания – Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид – все още почиват и ще се включат в следващия етап. От останалите 16 елитни състава, които стартираха в първия кръг, единствено Еспаньол отпадна след изненадващо поражение от нискоразредния Сестао.
Сред големите печеливши от жребия е именно четвъртодивизионния тимът на Сестао, който след сензационния си успех над "папагалчетата" в предходния етап сега ще посрещне участника в Шампионската лига Виляреал на своя стадион „Лас Лянас“. В Алмендралехо местният Екстремадура ще бъде домакин на „Франсиско де ла Ера“ срещу друг участник в най-престижния европейски клубен турнир - състава на Бетис. Междувременно Нумансия, справил се с Овиедо в миналия кръг, ще премери сили с водения от Един Терзич тим на Атлетик Билбао на „Лос Пахаритос“.
Сериозен интерес предизвиква и гостуването на водения от Луис Гарсия Пласа отбор на Севиля срещу скромния Атлетико Пасо, който вече поднесе изненада, отстранявайки втородивизионния Кордоба. Директният сблъсък между Алмерия и Гранада пък се очертава като най-интригуващото дерби между представителите на второто ниво на испанския футбол.
Победителите от тези 28 двойки ще се класират за 1/16-финалите, където ще се присъединят Барселона, Реал Мадрид, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид. В следващия етап регионалното деление отпада, но ще се запази правилото мачовете да се играят на терена на тима от по-ниска дивизия.
След края на церемонията Рафаел Лоусан подчерта предимствата на географското разпределение в турнира: „Основната цел беше да се съкратят разстоянията и да се осигури географска близост. Този регламент ще стимулира посещаемостта по трибуните и предстоящият кръг ще се превърне в истински празник за феновете.“
ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ ЗА ВТОРИЯ КРЪГ НА КУПАТА НА КРАЛЯ
Северна зона
Сестао – Виляреал
Португалете – Депортиво
Торелавега – Алавес
Нумансия – Атлетик Билбао
Ароса – Селта
Реал Авила – Хетафе
Реус Редис – Расинг Сантандер
Аморебиета – Осасуна
СЕ Европа – Райо Валекано
Уеска – Жирона
Сант Андреу – Ейбар
Културал – Кастельон
Понферадина – Андора
Самора – Валядолид
Махадаонда – Майорка
Мирандес – Леганес
Сарагоса – Бургос
Сабадел – Спортинг
Южна зона
Атлетико Пасо – Севиля
Картахена – Елче
Кория – Малага
Екстремадура – Реал Бетис
Антекера – Леванте
Реал Хаен – Валенсия
Алмерия – Гранада
Албасете – Лас Палмас
Елденсе – Тенерифе
Сеута – Кадис