Джейми Карагър: В момента Виртц просто няма място в състава на Ливърпул

Бившият бранител на Ливърпул Джейми Карагър отправи остри критики към полузащитника Флориан Виртц след поредното му разочароващо представяне, този път при загубата от Манчестър Сити. Германският халф, за когото мърсисайдци платиха 116 милиона паунда, продължава да изпитва сериозни затруднения по английските терени.

Виртц бе едно от най-шумните нови попълнения във Висшата лига през миналата кампания, но записа сезон под очакванията, като мнозина оправдаваха формата му с периода на адаптация. Проблемите за него обаче не спират и през този сезон под ръководството на новия наставник – германецът все още няма отбелязан гол и е записал само една асистенция в шест шампионатни двубоя.

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Слабите му изяви породиха въпроси около мястото му сред титулярите, а Карагър бе сред най-гласовитите критици след дербито с Манчестър Сити в неделя.

„Отново ще се върна на Флориан Виртц, защото бях критичен към него и след мача с Борнемут. Тогава част от привържениците на Ливърпул ме упрекнаха, че виждам нещата твърде негативно. Казах обаче, че последната надежда е Юрген Клоп да му помогне по време на лагера с националния отбор на Германия“, коментира Карагър в ефира на "Скай Спортс. „Той игра наистина добре за Германия под ръководството на Клоп. Но днес поглеждам към състава, в който липсват Исак и Гакпо – двамата ни най-добри офанзивни играчи през сезона. Имахме нужда Баркола и Виртц да поемат отговорност и да помогнат в предни позиции на Муньос и Кумас. В крайна сметка обаче именно Кумас и Муньос играха по-добре от двамата футболисти за по сто милиона паунда.

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Ако ставаше въпрос за Баркола с неговите четири или пет двубоя, щеше да е пресилено да бъдем толкова строги, но не и към човек с 60 срещи зад гърба си.“

Статистиката показва, че Виртц вече е записал 56 мача за Ливърпул, в които има седем гола и 11 асистенции. Той пристигна на „Анфийлд“ миналото лято, веднага след като тимът спечели титлата с Доминик Собослай на позицията на класически плеймейкър. С идването на Виртц обаче унгарският национал бе изтеглен в по-дефанзивна роля в средата на терена – ход, който според Карагър не бива да се повтаря.

„В момента той просто няма място в състава на Ливърпул. Не искам да нападам играчите на клуба, но тук не говорим за първите 5-10 мача, а за период от 50-60 срещи. Виртц изобщо не изглежда като футболист, способен да отбележи. Не оставаш с усещането, че е пропуснал положения или че е затруднил вратаря. Днес нямаше нито едно отиграване, с което да изведе съотборник или да застраши вратата. От него не идва абсолютно никаква заплаха за противника“, завърши Карагър.

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Снимки: Imago