Еспаньол с официално оплакване към Ла Лига, тимът рядко играе през уикенда

Еспаньол отправи официално оплакване към Ла Лига от програмата си. Клубът е недоволен, че срещите на отбора много рядко са през уикенда, а повечето се насрочват за петък или понеделник. Това се отразява на приходите от билети на клуба и на самите фенове, на които им е по-трудно да посещават мачовете в работни дни.

Тази тенденция е още от миналия сезон, а през настоящата кампания сякаш нищо не се е променило. Днес от Ла Лига обявиха програмата за следващия кръг. Еспаньол ще посрещне Селта следващия понеделник. Следващият мач на каталунците е в петък, 4 декември, срещу Алавес. Това означава, че от началото на сезона тимът има 5 двубоя в петък и два в понеделник.

COMUNICAT OFICIAL | L'#RCDE vol expressar públicament el seu malestar pels horaris dels seus últims partits de @LaLiga. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 23, 2026

Преди седмица треньорът на Еспаньол Едер Сарабия коментира ситуацията: “Програмата? Вярно, че сме играли в петък или понеделник повече от всеки друг. Надявам се това да се вземе предвид”.

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Снимки: Imago